CBSE Board Exam Cancel 2026: CBSE షాకింగ్ నిర్ణయం.. 7 దేశాల్లో క్లాస్ 12 బోర్డు పరీక్షలు క్యాన్సిల్..సర్క్యులర్ జారీ .!!

CBSE Board Exam Cancel 2026: పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ ప్రాంతంలోని పలు దేశాలలో నిర్వహించాల్సిన 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలను పూర్తిగా రద్దు చేస్తూ బోర్డు ఒక అధికారిక సర్క్యులర్ జారీ చేసింది. 2026 మార్చి 15న విడుదల చేసిన ఈ సర్క్యులర్లో, మార్చి 16 నుండి ఏప్రిల్ 10 మధ్య జరగాల్సిన అన్ని 12వ తరగతి పరీక్షలను నిర్వహించడం సాధ్యం కాదని పేర్కొంటూ వాటిని రద్దు చేసినట్లు స్పష్టం చేసింది. ఈ నిర్ణయాన్ని అనుబంధ పాఠశాలలకు అధికారికంగా తెలియజేసింది.
ఈ నిర్ణయం ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలోని భద్రతా పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసుకున్నట్లు బోర్డు వెల్లడించింది. ఇటీవల ఆ ప్రాంతంలో ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో పరిస్థితులు ఆందోళనకరంగా మారాయి. విద్యార్థుల భద్రతను ముఖ్యంగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ CBSE ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సర్క్యులర్లో పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బహ్రెయిన్, ఇరాన్, కువైట్, ఒమన్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా యునైటేడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ దేశాలలో జరగాల్సిన 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలను రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించారు.
పరీక్షలు నిర్వహించే అవకాశాలను సంబంధిత పాఠశాలలు, స్థానిక అధికారులతో కలిసి సమీక్షించిన తర్వాతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు CBSE తెలిపింది. మార్చి నెల ప్రారంభం నుంచి పరిస్థితిని బోర్డు నిరంతరం పరిశీలిస్తూ వస్తోంది. మార్చి 1, 3, 5, 7, 9 తేదీలలో జారీ చేసిన మునుపటి సర్క్యులర్ల ఆధారంగా కూడా పరిస్థితిని సమగ్రంగా అంచనా వేసినట్లు వెల్లడించింది. ఆ సమీక్షల తర్వాత పరీక్షలను నిర్వహించడం కష్టమని తేలడంతో చివరకు వాటిని పూర్తిగా రద్దు చేయాలని నిర్ణయించింది. ముందుగా వాయిదా వేసిన పరీక్షలను ఇప్పుడు రద్దు చేసినట్లుగా పరిగణిస్తామని కూడా బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
ఇది మొదటిసారి తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు. ఇప్పటికే మార్చి ప్రారంభంలోనే CBSE కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. మార్చి 6న విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలోని కొన్ని దేశాలలో బోర్డు పరీక్షల నిర్వహణకు అంతరాయం ఏర్పడినట్లు తెలిపింది. ఆ సమయంలో మార్చి 7 నుండి 11 మధ్య జరగాల్సిన 10వ తరగతి పరీక్షలను కూడా రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించింది. అదే సమయంలో మార్చి 7న జరగాల్సిన 12వ తరగతి పరీక్షను వాయిదా వేసి, పరిస్థితి మెరుగుపడిన తర్వాత కొత్త తేదీలను ప్రకటిస్తామని పేర్కొంది.
ఇప్పటికే ప్రభావితమైన 10వ తరగతి విద్యార్థుల ఫలితాలను ప్రత్యామ్నాయ విధానంలో ప్రకటిస్తామని కూడా బోర్డు వెల్లడించింది. ఈ ప్రక్రియకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను త్వరలో ప్రత్యేక నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలియజేస్తామని పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయాలన్నింటి గురించి ప్రభావిత దేశాలలోని భారత రాయబార కార్యాలయాలకు కూడా సమాచారం అందించారు. ఇందులో అబుదాబి, రియాద్, మస్కట్, దోహా, మనామా, కువైట్ సిటీ, టెహ్రాన్ నగరాలలో ఉన్న భారత రాయబార కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. అదనంగా దుబాయ్లోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ కార్యాలయానికి కూడా ఈ సమాచారం పంపినట్లు బోర్డు వెల్లడించింది.
విద్యార్థుల భద్రతను అత్యంత ప్రాధాన్యంగా తీసుకుని CBSE ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. ప్రాంతీయ పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు ఈ పరీక్షలకు సంబంధించి తదుపరి చర్యలపై బోర్డు ప్రత్యేక ప్రకటనలు చేసే అవకాశముంది.