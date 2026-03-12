English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telangana Schools: తెలంగాణ విద్యార్థులకు సీఎం గుడ్ న్యూస్.. ఏం చెప్పారంటే..!

Telangana Schools: తెలంగాణ విద్యార్థులకు సీఎం గుడ్ న్యూస్.. ఏం చెప్పారంటే..!

Good News To Students :తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మంచి వార్త చెప్పారు. విద్యార్థుల చదువు మరింత సులభంగా ఉండేలా ప్రభుత్వం కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ముఖ్యంగా పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లలకు రవాణా సౌకర్యం కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులకు ఉచితంగా లేదా 50 శాతం రాయితీతో రవాణా సౌకర్యం అందిస్తామని చెప్పారు. చాలా మంది విద్యార్థులు దూర ప్రాంతాల నుంచి పాఠశాలకు రావాల్సి వస్తోంది. ఈ కారణంగా వారికి రవాణా ఖర్చులు భారంగా మారుతున్నాయి. అందుకే ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు. ఈ సౌకర్యం అమలులోకి వస్తే విద్యార్థులు సులభంగా పాఠశాలకు వెళ్లగలరని ఆయన చెప్పారు.  

అలాగే వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి మరో కీలక నిర్ణయం అమలు చేయనున్నట్లు సీఎం వెల్లడించారు. నర్సరీ నుంచి 12వ తరగతి వరకు ఒకే విధమైన విద్యా విధానాన్ని తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందన్నారు. దీని ద్వారా చిన్నప్పటి నుంచే విద్యార్థులకు మంచి విద్య అందించాలనే లక్ష్యం ఉన్నట్లు చెప్పారు.  

ఇంకా తెలంగాణలో ‘తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్స్’ అనే కొత్త పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యతో పాటు మంచి సౌకర్యాలు కూడా కల్పించనున్నట్లు సీఎం తెలిపారు. ముఖ్యంగా విద్యార్థుల ఆరోగ్యం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ మరియు మధ్యాహ్న భోజనం అందించే విధానం అమలు చేస్తామని చెప్పారు.  

ఈ విషయాలను ముఖ్యమంత్రి హైదరాబాద్‌లోని ముచ్చర్లలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల స్థాయి పెంచడం ద్వారా ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు పోటీగా నిలిపే లక్ష్యం ప్రభుత్వానికి ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య అందించడమే తమ ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలిపారు.  

ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయాలతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులు మరియు వారి తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రవాణా సౌకర్యం, మంచి ఆహారం, మెరుగైన విద్య అందితే పిల్లల భవిష్యత్తు మరింత బాగుంటుందని చాలా మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు.

