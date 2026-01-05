Govt Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ జాక్ పాట్.. ఏకంగా 850 సర్కారు కొలువులకు గ్రీన్ సిగ్నల్.. పూర్తి వివరాలు..

Damodar Rajanarasimha announcement on 850 jobs: తెలంగాణలో ఏకంగా 850 పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ అసెంబ్లీలో వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో నిరుద్యోగులు అలర్ట్ గా ఉండాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కీలక విషయాలను వెల్లడించింది.
తెలంగాణలో మరల కొలువుల జాతర మొదలైందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ క్రమంలో గత కొన్నిరోజులుగా నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు నోటిఫికేషన్ ల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నవారికి నిజంగా ఇది శుభవార్త అని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ క్రమంలో దీనిపై ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ కీలక ప్రకటన చేశారు.
తెలంగాణలోని నిరుపేదలకు కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్య సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను మరింత డెవలప్ మెంట్ చేసే దిశగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుందని మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ అసెంబ్లీలో కీలక ప్రకటన చేశారు.
దీనిలో భాగంగా.. గాంధీ, ఉస్మానియా, ఎంజీఎం వంటి ప్రధాన ఆసుపత్రులతో పాటు జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో కూడా విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొని వచ్చే విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నామన్నారు. ఈ క్రమంలో నిమ్స్ ఆసుపత్రిపై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు మంత్రి దామోదర రాజ నర్సింహ చెప్పారు.
నిమ్స్లో అదనంగా 125 వెంటిలేటర్లు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ఖాళీగా ఉన్న 850 ఉద్యోగాలను త్వరలోనే భర్తీ చేస్తామని ప్రకటన చేశారు. శాసనసభ వేదికగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులపై ప్రజల్లో పెరుగుతున్న నమ్మకానికి అనుగుణంగా అత్యాధునిక వైద్య పరికరాలు, మౌలిక సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు.
మొత్తంగా తెలంగాణలో ఉన్న 1,790 వెంటిలేటర్ బెడ్లకు అదనంగా మరో 490 వెంటిలేటర్లను కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. వీటిని గాంధీ, ఉస్మానియా, ఎంజీఎంతో పాటు జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. దీంతో వీటికి కావాల్సిన ఉద్యోగాలు కూడా భారీ ఎత్తున రిక్రూట్ మెంట్ నిర్వహించి భర్తీ చేస్తామన్నారు.
అదే విధంగా.. రోగ నిర్ధారణలో కీలకమైన 9 కొత్త ఎంఆర్ఐ యంత్రాలను వివిధ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు కేటాయిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మరోవైపు..అంబులెన్స్ ల రెస్పాన్స్ సమయంలో 18 నిమిషాల నుంచి 13 నిమిషాలకు తగ్గిందని అన్నారు. దీనితో పాటు డయాలసిస్ రోగుల కోసం ప్రతి 25 కిలోమీటర్లకు ఒక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. ఈ క్రమంలో మెడికల్ హెల్త్ రంగంలో మాత్రం నిరుద్యోగులకు ఇది బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పుకొవచ్చు.