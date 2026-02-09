Cm Revanth reddy govt good news to cheyutha scheme beneficiaries: ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీ మేరకు పెన్షన్ లను పెంచేలా కాంగ్రెస్ కసరత్తులు చేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశంలొ చేయుత పథకం కింద ఇస్తున్న పెన్షన్ ను క్రమంగా పెంచడానికి ఆర్థిక శాఖ ఇప్పటికే పలు సీఎం ఆదేశాలతో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుందని సమాచారం. మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ మాత్రం ఇది ప్రజలకు శుభవార్తగా చెప్పుకొవచ్చు.
తెలంగాణలో ప్రస్తుతం మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ప్రజలు రెడీ అయిపోయారు. గత కొన్ని రోజులుగా నేతలు ప్రచారం హోరును పెంచారు.. ఈ రోజుతో ప్రచారంకు బ్రేకులు పడ్డాయి. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ఈ ఎన్నికలను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు అన్ని రకాలుగా తమదైన చాణక్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. మొత్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గతంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ అనేక హమీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా గతంలో బీఆర్ఎస్ ఇస్తున్న పథకాల పెన్షన్ ను డబుల్ చేస్తామని ప్రకటించింది. దీనిలో భాగంగా చేయుత పథకంలో.. అధికారంలోకి వస్తే వృద్ధులు, వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలకు పెన్షన్ రెట్టింపు చేసి రూ. 4,016, దివ్యాంగులకు రూ.6,016 చొప్పున ప్రతి ఇంట్లో అర్హులైన ఇద్దరికీ అందజేస్తామని ప్రకటించింది.
ఈ క్రమంలో దీనిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండు ఏళ్లవుతున్న కూడా ఇంకా పెన్షన్ పెంచు చేయలేదని ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. అంతేకాకుండా అసలు పెన్షన్ కూడా సమయంకు ఇవ్వడంలేదని, అంతేకాకుండా బతుకమ్మ చీరలకు కూడా పంగనామం పెట్టారని అనేక మంది మహిళలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు శాపనార్థాలు పెట్టారు.
దీనిపై తాజాగా.. రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు గట్టిగానే కసరత్తులు చేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా.. చేయుత కింద లబ్దిదారులకు ఇచ్చే పెన్షన్ లను రూ. 2 వేల నుంచి 4 వేల వరకు గతంలో ఇచ్చిన హమీల మేరకు దశల వారిగా పెంచేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆర్థిక శాఖకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు సమాచారం. దీని ప్రకారం.. 2026-27 బడ్జెట్ లో మొదటగా రూ. 1 వెయ్యి, ఆ తర్వాత 2027-28 బడ్జెట్లో మరో 1 వెయ్యి రూపాయలను పెంచడానికి సర్కారు రెడీ అయిపోయిందంట.
తెలంగాణ ఖజానాపై భారం పడకుండా నిధులను సమకూర్చుకునే విధంగా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అన్వేశించే పనిలో పడింది. ఆలస్యమైన చేయుత పథకం కింద అందరు లబ్దిదారులకు పథకం పెంపు వర్తించే విధంగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వడి వడిగా ముందుకు వెళ్తుంది.
దీనిపై తొందరలోనే ప్రకటన కూడా చేయనున్నారని ప్రచారం జరుగుతుంది. ఈ క్రయంలో చేయుత లబ్దిదారులు మాత్రం పెన్షన్ పెంపు వార్తలపై పండగా చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికైన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హమీలను అమలు చేసి ప్రజలకు మేలు చేయాలని లబ్దిదారులు కోరుతున్నారు.