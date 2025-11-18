Indiramma Sarees: మహిళలకు సీఎం రేవంత్ భారీ శుభవార్త.. రేపటి నుంచి ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణి.. డిటెయిల్స్..

cm revanth reddy govt on indiramma sarees distribution: రేపటి నుంచి డిసెంబరు 9 తెలంగాణ తల్లి అవతరణ దినోత్సవం వరకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చీరల పంపిణీ చేయనున్నట్లు సీఎంరేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత రెండవ దశలో మార్చి 1నుంచి మార్చి 8 అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం వరకు పట్టణ ప్రాంతాల్లో మహిళలకు ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ చేయనున్నట్లు తెలిపారు.
తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో గెల్చిన తర్వాత మరింత జోష్ గా ముందుకు వెళ్లుంది. ఒక వైపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ఇటీవల కేబినెట్ భేటీ తర్వాత డిసెంబర్ లో నిర్వహించనున్నట్లు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించింది.
ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ నేతల్లో మాత్రం ఫుల్ జోష్ కన్పిస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. బీఆర్ఎస్ ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేసిన విధంగా పెద్దగా ఎక్కడ కూడా తమకు వ్యతిరేకత లేదని ప్రజలు కాంగ్రెస్ ను గుండెల్లో పెట్టుకున్నారని నేతలు చెబుతున్నారు. మరోవైపు తెలంగాణ మహిళలు ఎప్పటి నుంచి ఎదురుచూస్తున్న ఇందిరమ్మ చీరలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక అప్ డేట్ ఇచ్చారు.
ముఖ్యంగా రేపు అంటే..(బుధవారం).. మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ ప్రారంభించనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఒక ప్రకనటలో వెల్లడించారు. హైదరాబాద్ లోని నెక్లెస్ రోడ్ లో మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ ప్రారంభిస్తామన్నారు. ముఖ్యంగా కోటి మంది మహిళలకు కోటి చీరలు పంపిణీ చేయాలని తమ సర్కారు నిర్ణయించుకుందన్నారు.
అదే విధంగా అర్హులైన ప్రతీ మహిళకు ఇందిరమ్మ చీర అందించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మరోవైపు..రేపు సెక్రటేరియట్ నుంచి వీడియోకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళలతో సీఎం రేవంత్ మాట్లాడి చీరల పంపిణిని ప్రారంభిస్తారు.
అయితే.. గత కొన్నినెలలుగా చీరల పంపిణిపై పెద్ద రచ్చ నెలకొన్న విషయం తెలిసిందే. చీరల ఉత్పత్తి ఆలస్యం అవుతున్న క్రమంలో.. రెండు దశలుగా చీరల పంపిణీ చేపట్టాలని తెలంగాణ సర్కారు నిర్ణయించింది. తొలి దశలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చీరలను పంపిణీని చేపట్టనున్నారు.
రేపటి నుంచి డిసెంబరు 9 వరకు తెలంగాణ తల్లి అవతరణ దినోత్సవం వరకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చీరల పంపిణీ చేస్తే, రెండవ దశలో మార్చి 1నుంచి మార్చి 8 వరకు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం వరకు పట్టణ ప్రాంతాల్లో మహిళలకు ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ చేపట్టనున్నారు.