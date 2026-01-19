English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Medaram: మేడారంలో గద్దెలను పునఃప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్‌.. మనవడితో కలిసి తులాభారం..!

Medaram: మేడారంలో గద్దెలను పునఃప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్‌.. మనవడితో కలిసి తులాభారం..!

CM Revanth Medaram Photos: మేడారం జాతర వైభవంగా ప్రారంభమైంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉదయం తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సమ్మక్క, సారలమ్మను దర్శించుకున్నారు. ఇటీవల నిర్మించిన నూతన గద్దెలను కూడా ఆయన పునః ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత ఆలయ ప్రాంగణంలో పైలాన్‌ కూడా ఆవిష్కరించారు. అనంతరం మనవడితో కలిసి నిలువెత్తు బంగారం సమర్పించారు. ఆ ఫోటోలు సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మేడారం పర్యాటన చేశారు. ఈరోజు ఉదయం కుటుంబసమేతంగా సమ్మక్క, సారలమ్మ దర్శనం చేసుకున్నారు. తన మనవడితో కలిసి నిలువెత్తు బంగారం కూడా సమర్పించుకున్నారు సీఎం.  

2 /5

 ఈరోజు ఉదయం సమ్మక్క సారలమ్మలను దర్శించుకుని ఇటీవల నిర్మించిన నూతన గద్దెలను కూడా పునః ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆయన సతీమణి ,కూతురు, అల్లుడు, మనవడితో కలిసి కార్యక్రమంలో పాల్గొని నిలువెత్తు బంగారం కూడా సమర్పించారు.  

3 /5

 ఆలయ ప్రాంగణంలోనే నిలువెత్తు పైలాన్‌ కూడా ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులు కూడా పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి దావోస్‌ పర్యటన కూడా బయలుదేరి వెళ్లారు.  

4 /5

 ఆసియాలోనే అతిపెద్ద జాతరగా మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరను అభివర్ణిస్తారు. మేడారం జాతర కుంభమేళను తలపిస్తుంది. పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు రైలు బస్సుల ద్వారా ఈ సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరలకు బయలుదేరుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం పర్యటన చేశారు నిన్న మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడ మంత్రివర్గ భేటీ కూడా జరిగింది.  

5 /5

 ఇక సమ్మక్క సారలమ్మలు కాకతీయ రాజకుటుంబంపై తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహించిన తల్లి, కూతుళ్లు. వారు ప్రాణత్యాగం చేశారు. ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మేడారం జాతర జరుగుతుంది. మధ్యలో చిన్న జాతర కూడా జరుపుతారు. ఇక్కడ జంపన్న వాగు ప్రత్యేకం. తెలంగాణ నుంచి మాత్రమే కాదు..ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక నుంచి కూడా భక్తులు ఇక్కడికి చేరుకుంటారు.

CM Revanth Reddy Medaram Medaram Jatara Latest News sammakka saralamma jatara CM Revanth Medaram Visit

