CM Revanth Reddy on Hyderabad Traffic Issue: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్న యువ ఐపీఎస్ అధికారులను రంగంలోకి దింపనున్నారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలో ఐపీఎస్ అధికారుల బదిలీలు చేపట్టారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
ఎన్నో ఏళ్లుగా నగర వాసులను వేధిస్తున్న ట్రాఫిక్ చిక్కులను పరిష్కారంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దృష్టిసారించారు. ఈ దిశగా యువ ఐపీఎస్ అధికారుల సేవలు వినియోగించుకోవాలని నిర్ణయించారు.
గ్రేటర్ పరిధిలోని హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ కమిషనరేట్లతో పాటు కొత్తగా ఏర్పాటు చేయనున్న ఫ్యూచర్ సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ట్రాఫిక్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
జిల్లాల్లో అదనపు ఎస్పీలుగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న యువ ఐపీఎస్ అధికారుల్లో సమర్థవంతంగా పని చేస్తున్న వారిని గుర్తించి.. వారికి గ్రేటర్ పరిధిలో డీసీపీలుగా పోస్టింగ్లు అప్పగించారు.
ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తరువాత రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో సైబర్ నేరాలను, మాదకద్రవ్యాల వినియోగాన్ని అరికట్టడంపై దృష్టిసారించిన విషయం తెలిసిందే.
పోస్టింగ్లు దక్కించుకున్న అధికారులు వీళ్లే.. ==> అవినాష్ కుమార్-హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ-1 (ఖైరతాబాద్, సికింద్రాబాద్ జోన్లు) ==> కాజల్-హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ-2 (గోల్కొండ, జూబ్లీహిల్స్ జోన్లు) ==> ఎస్.శేషాద్రిని రెడ్డి-సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ-2 (కూకట్పల్లి, కుత్బుల్లాపూర్ జోన్లు) ==> కనకాల రాహుల్ రెడ్డి-మల్కాజ్గిరి కమిషనరేట్ పరిధిలో ట్రాఫిక్ డీసీపీ-1 ==> శివం ఉపాధ్యాయ- ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనరేట్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ ==> జి.చందనా దీప్తి- ఫ్యూచర్ సిటీ అడ్మిన్, ట్రాఫిక్ అదనపు సీపీ ==> బీకే రాహుల్ హెగ్డే-ట్రాఫిక్ డీసీపీ-3 (చార్మినార్, రాజేంద్రనగర్, శంషాబాద్ జోన్లు) ==> జి.రంజన్ రతన్ కుమార్- ట్రాఫిక్ డీసీపీ-1 (శేర్లింగంపల్లి జోన్)