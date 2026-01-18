English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Hyderabad Traffic: హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ ప్లాన్

Hyderabad Traffic: హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ ప్లాన్

CM Revanth Reddy on Hyderabad Traffic Issue: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో యాక్టివ్‌గా పనిచేస్తున్న యువ ఐపీఎస్ అధికారులను రంగంలోకి దింపనున్నారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలో ఐపీఎస్ అధికారుల బదిలీలు చేపట్టారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
 
1 /5

ఎన్నో ఏళ్లుగా నగర వాసులను వేధిస్తున్న ట్రాఫిక్ చిక్కులను పరిష్కారంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దృష్టిసారించారు. ఈ దిశగా యువ ఐపీఎస్ అధికారుల సేవలు వినియోగించుకోవాలని నిర్ణయించారు.

2 /5

గ్రేటర్ పరిధిలోని హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ కమిషనరేట్లతో పాటు కొత్తగా ఏర్పాటు చేయనున్న ఫ్యూచర్ సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ట్రాఫిక్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.  

3 /5

జిల్లాల్లో అదనపు ఎస్పీలుగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న యువ ఐపీఎస్ అధికారుల్లో సమర్థవంతంగా పని చేస్తున్న వారిని గుర్తించి.. వారికి గ్రేటర్ పరిధిలో డీసీపీలుగా పోస్టింగ్‌లు అప్పగించారు.

4 /5

ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తరువాత రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో సైబర్ నేరాలను, మాదకద్రవ్యాల వినియోగాన్ని అరికట్టడంపై దృష్టిసారించిన విషయం తెలిసిందే.  

5 /5

పోస్టింగ్‌లు దక్కించుకున్న అధికారులు వీళ్లే..   ==> అవినాష్ కుమార్-హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ-1 (ఖైరతాబాద్, సికింద్రాబాద్ జోన్లు) ==> కాజల్-హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ-2 (గోల్కొండ, జూబ్లీహిల్స్ జోన్లు) ==> ఎస్.శేషాద్రిని రెడ్డి-సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ-2 (కూకట్‌పల్లి, కుత్బుల్లాపూర్ జోన్లు) ==> కనకాల రాహుల్ రెడ్డి-మల్కాజ్‌గిరి కమిషనరేట్ పరిధిలో ట్రాఫిక్ డీసీపీ-1  ==> శివం ఉపాధ్యాయ- ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనరేట్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ ==> జి.చందనా దీప్తి- ఫ్యూచర్ సిటీ అడ్మిన్, ట్రాఫిక్ అదనపు సీపీ ==> బీకే రాహుల్ హెగ్డే-ట్రాఫిక్ డీసీపీ-3 (చార్మినార్, రాజేంద్రనగర్, శంషాబాద్ జోన్లు) ==> జి.రంజన్ రతన్ కుమార్- ట్రాఫిక్ డీసీపీ-1 (శేర్లింగంపల్లి జోన్) 

