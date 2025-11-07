English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Free Internet: తెలంగాణ విద్యార్థులకు బంపర్ న్యూస్.. ఇకపై ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఫ్రీ ఇంటర్నేట్ సేవలు

Government Schools Internet Connectivity: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో డిజిటల్ విద్యా విధానాన్ని బలోపేతం చేసే దిశగా రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ కీలక అడుగు వేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ స్కూళ్లకు ఫ్రీగా ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం కల్పించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వరంగ సంస్థలైన BSNL, టీ-ఫైబర్‌తో పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఈ నిర్ణయంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు.. ఆధునిక సాంకేతిక విద్య మరింత అందుబాటులోకి రానుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 26 వేల 887 ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలు ఉండగా.. వాటిలో కంప్యూటర్లు అందుబాటులో ఉన్న 22 వేల 730 స్కూళ్లకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్లు ఇవ్వాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ ప్రక్రియను రెండు దశల్లో పూర్తి చేయనున్నారు.

మొదటి విడతలో భాగంగా 10 వేల 342 స్కూళ్లకు కనెక్షన్లు ఇస్తారు. ఇందులో 5 వేల 342 స్కూళ్లకు BSNL, మిగిలిన 5 వేల స్కూళ్లకు టీ-ఫైబర్ ఉచితంగా ఇంటర్నెట్ సేవలను అందిస్తాయి. BSNL ఇప్పటికే వెయ్యి పాఠశాలల్లో కనెక్షన్ల ఏర్పాటును పూర్తి చేసింది.  

ఇక రెండో విడతలో మిగిలిన 12 వేల 388 స్కూళ్లకు ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం కల్పిస్తారు. ఇందులో 9 వేల 404 పాఠశాలలకు BSNL.. 2 వేల 984 పాఠశాలలకు టీ-ఫైబర్ కనెక్షన్లు ఇస్తాయి. ఈ ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన నిధులను సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ ద్వారా ప్రభుత్వం ఆయా సంస్థలకు చెల్లించనుంది.

నిజానికి రాష్ట్రంలో 2025-26 విద్యా సంవత్సరం నుంచే పలు ఫౌండేషన్ల సహకారంతో డిజిటల్ తరగతులు ప్రారంభమైనప్పటికీ.. ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేకపోవడంతో అవి పూర్తిస్థాయిలో విద్యార్థులకు చేరలేదు. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.  

ఒకవేళ కనెక్షన్ల ఏర్పాటులో ఆలస్యం జరిగితే, ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రైవేట్ కనెక్షన్లు తీసుకునేందుకు స్కూళ్ల హెడ్ మాస్టర్లకు వెసులుబాటు కల్పించారు. ఇందుకు అయ్యే ఖర్చును స్కూల్ గ్రాంట్ల నుంచి వినియోగించుకోవాలని ఉన్నతాధికారులు సూచించారు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కంప్యూటర్ టీచర్ల నియామకానికి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వగా.. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం కూడా తోడవడంతో డిజిటల్ విద్యకు కొత్త ఊపు వస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

Telangana Schools Free Internet Telangana government CM Revanth Reddy Telangana schools Free Internet BSNL T Fiber Digital Education Government schools School education department

