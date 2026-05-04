Election Result 2026: సీఎం అంటే కేవలం పవర్ మాత్రమే కాదు.. నెలకు ఎంత జీతం? ఎన్ని రకాల అలవెన్సులు? పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Govt Facilities For Chief Ministers India: 2026 మే 4వ తేదీనా ఐదు రాష్ట్రాలకు చెందిన ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదల చేశారు. తమిళనాడు, వెస్ట్‌ బెంగాల్‌, అసోం, కేరళం, పుదుచ్చేరీ చెందిన ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. అయితే, ఈ రాష్ట్రాలకు కొన్నిటికి కొత్త ముఖ్యమంత్రులు వస్తారు. మరికొన్నిటికి మళ్లీ ప్రమాణస్వీకారం చేస్తారు. అయితే, ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన వారిని మన దేశంలో ఎలాంటి బెనిఫిట్స్‌ ఉంటాయి? వారికి ఉండే సౌకర్యాలు ఏంటి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యత స్వీకరించిన వ్యక్తికి ఎలాంటి సదుపాయాలు ఉంటాయి? మీకు తెలుసా? ఈరోజు ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు ఎన్నికల కమిషన్‌ వెల్లడించింది. ఈ రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. అయితే, మన దేశంలో ఒక వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయితే, అతినికి ఉండే బెనిఫిట్స్‌ ఏంటి?  

ఎన్నికల్లో గెలిచిన పార్టీ నుంచి ముఖ్యమంత్రిని ఎన్నుకుంటారు. అతనికి ప్రత్యేక బాధ్యతలు, అధికారాలు కూడా ఉంటాయి. రాష్ట్రంలో సీఎం పదవి అత్యుత్తమమైంది.  

మనదేశంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైన వ్యక్తికి ఒక బంగ్లా, Z+ భద్రత, బుల్లెట్‌ ప్రూఫ్‌ కారు, వ్యక్తిగత సిబ్బంది, డ్రైవర్‌ ఉంటారు. అంతేకాదు వీరు దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడికి ప్రయాణం చేయాలన్నా ఉచితంగా విమానం, రైలు ప్రయాణ సౌకర్యాలు లభిస్తాయి.  

ప్రతిఒక్క ముఖ్యమంత్రికి ఒక అధికారిక నివాసం కేటాయిస్తారు. వారు అక్కడ కుటుంబ సభ్యులతో ఉండవచ్చు. ఇది పరిపాలన పనులకు కూడా అనుగుణంగా ఉంటుంది. దీనికి ఎలాంటి అద్దె చెల్లించాల్సిన అవసరంలేదు. దీంతోపాటు ఇతర బెనిఫిట్స్‌ కూడా లభిస్తాయి.  

అంతేకాదు ఎక్కడకు వెళ్లినా ప్రత్యేక గౌరవం, వెసులుబాట్లు ఉంటాయి. భద్రతా దళాలను మొహరిస్తారు. వీరికి వీఐపీ వాహనాలు, ఎస్కార్ట్స్‌ కూడా ఉంటాయి. వీరికి నెలవారీ జీతం కూడా ఇస్తారు. ఇందులో ప్రయాణం, రోజువారీ భత్యం, ఖర్చులు ఉంటాయి. వీరికి నెలజీతం రూ.1.1 లక్షల నుంచి రూ.4 లక్షల వరకు ఉంటుంది.  

ముఖ్యమంత్రి బాధ్యత స్వీకరించిన వ్యక్తి విదేశాలకు వెళ్లినా ఆ ఖర్చు ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. వారికి వారి కుటుంబాలకు కూడా ఉచిత వైద్య సదుపాయం లభిస్తుంది. తన పనుల్లో సహాయానికి వ్యక్తిగత సిబ్బందిని కూడా నియమించుకోవచ్చు. అది కూడా ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుంది.

