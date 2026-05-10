/CM Vijay Speech:తమిళనాడు పాలనలో త్రిష జోక్యం.. విజయ్ ఇచ్చిన క్లారిటీ ఇదే!

CM Vijay Speech:ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన విజయ్ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మరాఠీ. ముఖ్యంగా ఆయన పాలనలో త్రిష పాత్ర ఉండొచ్చనే ప్రచారం నేపథ్యంలో ఈ కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈరోజు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన జోసెఫ్ విజయ్ తన మొదటి ప్రసంగంలో “నా నాయకత్వంలో ఒక్క పవర్ సెంటర్ మాత్రమే ఉంటుంది.. అది నేనే” అని స్పష్టం చేశారు. ఈ కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి.
కొన్ని రోజులుగా విజయ్, త్రిష మధ్య రిలేషన్పై రూమర్లు బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. వీరిద్దరూ చాలా కాలంగా మంచి స్నేహితులుగా కనిపిస్తుండటంతో అభిమానులు కూడా అనేక ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో త్రిష పాత వీడియో ఒకటి మళ్లీ వైరల్ అయింది. ఆ వీడియోలో ఆమె “నాకు సీఎం కావాలని ఉంది” అని సరదాగా చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు మరింత హీట్ పెంచాయి.
ఇటీవల విజయ్ ఎన్నికల్లో భారీ విజయాన్ని సాధించిన తర్వాత, సోషల్ మీడియాలో “త్రిష డిప్యూటీ సీఎం అవుతారా?” అనే చర్చలు కూడా మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా తమిళ రాజకీయాల్లో ఎంజీఆర్ – జయలలిత కాలాన్ని గుర్తు చేస్తూ కొంతమంది విశ్లేషకులు మాట్లాడుతున్నారు. విజయ్ ప్రభుత్వంలో కూడా త్రిషకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉండొచ్చని ప్రచారం జరిగింది.
అయితే ఈ రూమర్ల మధ్య విజయ్ చేసిన “ఒక్క పవర్ సెంటర్ మాత్రమే ఉంటుంది” అనే వ్యాఖ్యలు పరోక్షంగా సమాధానం ఇచ్చినట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి. తన ప్రభుత్వంలో మరో వ్యక్తి ప్రభావం ఉండదని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారని రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే విజయ్ కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు కూడా తీసుకున్నారు. రెండు నెలల్లో 500 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ వినియోగించే కుటుంబాలకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ అందించే ఫైల్పై సంతకం చేశారు. మహిళల భద్రత కోసం ప్రత్యేక “సింగపెన్” స్ట్రైక్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు యాంటీ నార్కోటిక్స్ స్క్వాడ్ను కూడా ప్రకటించారు.