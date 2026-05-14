Vijay Liquor Rules: లిక్కర్ పై మరో దిమ్మతిరిగే నిర్ణయం తీసుకున్న విజయ్..తమిళనాడులో ఇక ఇవి తప్పనిసరి!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 14, 2026, 07:57 PM IST|Updated: May 14, 2026, 07:57 PM IST

Vijay Liquor Rules:తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత విజయ్ వరుస కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 717 టాస్మాక్ మద్యం దుకాణాలను మూసివేయాలని ఆదేశించిన ప్రభుత్వం.. ఇప్పుడు మరో కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది.

తమిళనాడులో మద్యం కొనుగోలు చేసే వారి వయస్సు 21 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉంటే అమ్మకాలు చేయొద్దని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అన్ని టాస్మాక్ షాపుల్లో వినియోగదారుల వయస్సును తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని అధికారులకు సూచించింది.వయస్సుపై అనుమానం ఉంటే ఆధార్ కార్డు లేదా ఇతర గుర్తింపు కార్డులు చెక్ చేయాలని కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మద్యం అమ్మకాలపై మరింత కఠిన నిబంధనలు అమలులోకి రానున్నాయి.

ఇప్పటికే ఆలయాలు, విద్యాసంస్థలు, బస్ స్టాండ్లకు సమీపంలో ఉన్న 717 టాస్మాక్ దుకాణాలను మూసివేయాలని విజయ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రజా ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. ప్రస్తుతం తమిళనాడులో మొత్తం 4,765 టాస్మాక్ దుకాణాలు ఉన్నాయి. వాటిలో వందల సంఖ్యలో సున్నిత ప్రాంతాల దగ్గర ఉన్న షాపులను గుర్తించి మూసివేస్తున్నారు. దీంతో మొత్తం దుకాణాల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గనుంది.  

మరోవైపు టాస్మాక్ షాపుల పని సమయాలను కూడా తగ్గించే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు పనిచేస్తున్న షాపులను రాత్రి 8 గంటలకే మూసివేయాలనే ప్రతిపాదనపై చర్చ జరుగుతోంది.  

విజయ్ ఎన్నికల ప్రచారంలో తమిళనాడును మత్తు పదార్థాల రహిత రాష్ట్రంగా మారుస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆయన తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఆ దిశగానే ఉన్నాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.  

మరోవైపు ఈ నిర్ణయాలపై సోషల్ మీడియాలో కూడా పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. కొందరు విజయ్ నిర్ణయాలను స్వాగతిస్తుండగా.. మరికొందరు ప్రభుత్వ ఆదాయంపై ప్రభావం పడొచ్చని అభిప్రాయపడుతున్నారు. మొత్తానికి సీఎం అయిన వెంటనే విజయ్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

