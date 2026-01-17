English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Yogi Government: ఒక్కొక్కరికి రూ.లక్ష.. రేపే ముహూర్తం.. అదిరిపోయే న్యూస్ చెప్పిన సీఎం సార్..!!

CM Yogi will transfer 1 lakh rupees to the accounts of 2 lakh families: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో లక్షలాది పేద కుటుంబాలకు రేపు ( జనవరి 18వ తేదీ )ఒక మరచిపోలేని రోజుగా మిగిలిపోనుంది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నేతృత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమానికి మరో కీలక ముందడుగు పడనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండు లక్షలకు పైగా అర్హులైన కుటుంబాల బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఒక్కొక్కరికి లక్ష రూపాయల చొప్పున నేరుగా జమ చేయనున్నారు. ఈ ఆర్థిక సహాయం వారి సొంత ఇంటి కలను నిజం చేసే దిశగా తొలి అడుగుగా నిలవనుంది.
ప్రధాన్ మంత్రి ఆవాస్ యోజన (పట్టణ) పథకం కింద ఈ సహాయాన్ని అందిస్తున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు శాశ్వత గృహాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది. ఈ క్రమంలో జనవరి 18న లక్నోలోని గోమతి నగర్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఇందిరా గాంధీ ప్రతిష్ఠాన్‌లో రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ డిజిటల్ విధానంలో ఒక్క క్లిక్‌తోనే లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో తొలి విడత నిధులను విడుదల చేస్తారు. ఈ ఒక్క రోజులోనే రూ. 2,000 కోట్లకు పైగా మొత్తం ప్రజల ఖాతాలకు చేరనుంది.  

ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర గృహనిర్మాణం, పట్టణ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరవుతారు. ప్రధాన కార్యక్రమంలో సుమారు 1,500 మంది లబ్ధిదారులను ప్రత్యక్షంగా ఆహ్వానించారు. వీరికి ప్రతీకాత్మకంగా చెక్కులు లేదా అనుమతి పత్రాలు అందజేయనున్నారు. 

మిగతా జిల్లాల నుంచి లబ్ధిదారులు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అవుతారు. ప్రతి జిల్లాలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల సమక్షంలో జిల్లా స్థాయి కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించనున్నారు.ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఎంపిక చేసిన కొంతమంది లబ్ధిదారులతో నేరుగా మాట్లాడి, వారి అనుభవాలు, ఆశలు తెలుసుకోనున్నారు.

 ఈ తొలి విడత నిధులతో ఇళ్ల నిర్మాణం వేగంగా ప్రారంభమవుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. నిర్ణయించిన గడువులోపు అన్ని ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి, కుచ్చా ఇళ్లలో లేదా అద్దె ఇళ్లలో నివసిస్తున్న కుటుంబాలకు శాశ్వత నివాసాన్ని అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోంది.  

ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణాభివృద్ధి మంత్రి ఎ.కె. శర్మ, సహాయ మంత్రి రాకేష్ రాథోడ్‌తో పాటు సంబంధిత శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొననున్నారు. లబ్ధిదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా సకాలంలో నిధుల బదిలీ జరిగేలా అన్ని జిల్లాలకు ఇప్పటికే స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ చర్య కేవలం గృహ నిర్మాణానికి సహాయం చేయడమే కాకుండా, పట్టణ ప్రాంతాల్లో జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచే దిశగా ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది.  

