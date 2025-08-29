CMF Phone 2 Pro Price: మార్కెట్లోకి అతి త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో (CMF Phone 2 Pro) స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ కాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్ల తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
CMF Phone 2 Pro Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ సీఎం అఫ్ నుంచి కొత్త మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. గతంలో CMF ఫోన్ వన్ పేరుతో విడుదలైన మొబైల్ మార్కెట్లో మంచి ప్రజాదరణ లభించడంతో కంపెనీ మరోసారి CMF ఫోన్ 2 ప్రో (CMF Phone 2 Pro) పేరుతో కొత్త ఫోన్ ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మొబైల్ గత స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్ కంటే చాలా భిన్నంగా ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా మార్కెట్లోని వినియోగదారుల ఆకర్షించేందుకు ప్రత్యేకమైన ప్యానల్ తో విడుదల కాబోతోంది.
గతంలో సీఎం అఫ్ విడుదల చేసిన ఫోన్ వన్ బ్యాక్ ప్యానెల్ చాలా ప్రత్యేకంగా కొత్త కొత్త హంగులతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే సీఎం అఫ్ ఫోన్ టూ టోను కూడా అద్భుతమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ప్రీమియం లుక్ లో కనిపించేందుకు బ్యాక్ ప్యానెల్ చాలా ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు..
CMF ఫోన్ 2 ప్రో మొత్తం రెండు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ ఆప్షన్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. దీని ధర మార్కెట్లో రూ.19 వేల నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 256 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో ధర రూ.20,999తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం.
CMF ఫోన్ 2 ప్రో (CMF Phone 2 Pro) స్మార్ట్ఫోన్ మొత్తం నాలుగు కలర్ ఆప్షన్స్లో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా దీనికి కూడా కంపెనీ ఎక్స్పోజ్డ్ స్క్రూలతో పాటు డ్యూయల్-టోన్ మ్యాట్ ఫినిషింగ్ను కూడా అందుబాటులో ఉంచబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ప్రీమియం లుక్లో కనిపించేందుకు అద్భుతమైన ఫినిషింగ్ టచ్ను అందించారు.
ఇక ఈ మొబైల్ 6.77-అంగుళాల ఫుల్ HD+ ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది 120Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 3,000 నిట్ల వరకు బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇది స్వాపబుల్ బ్యాక్ ప్యానెల్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ CMF ఫోన్ 2 ప్రో మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7300 Pro చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ మల్లీ టాస్కింగ్ చేసేవారికి చాలా బాగా పని చేస్తుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా నథింగ్ OS 3.2 పై రన్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ CMF ఫోన్ 2 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ ట్రిపుల్-కెమెరా సిస్టమ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 50MP ప్రధాన సెన్సార్తో పాటు చాలా ప్రత్యేకమైన 2x ఆప్టికల్ జూమ్తో 50MP టెలిఫోటో లెన్స్ను కూడా అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది.