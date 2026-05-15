CNG Price Hike: పెట్రోల్, డీజీలే కాదు.. సీఎన్జీ ధరలూ పెరిగాయ్.. ఎక్కడ ఎంత పెరిగిందంటే..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 15, 2026, 08:33 AM IST|Updated: May 15, 2026, 08:33 AM IST

CNG Price Hike: దేశవ్యాప్తంగా శుక్రవారం ఉదయం సామాన్యులు పిడుగులాంటి వార్త వినాల్సి వచ్చింది. మొదటి నుంచి ఏదైతే ఊహించారో అదే జరిగింది. పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలను భారీగా పెంచింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. పెట్రోల్, డీజీలే కాదు.. సీఎన్జీ ధరలను కూడా పెంచింది. పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు లీటర్ కు వరుసగా 3.14 రూపాయలు.. 3.11 రూపాయిలు పెరగ్గా.. సీఎన్జీ ధర రూ. 2 మేర పెరిగింది. ఈ ధరలు ఈ అర్థరాత్రి నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి. 

CNG prices have also increased significantly1/8

పెట్రోల్, డీజీల్ వాత తర్వాత సీఎన్జీ ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. హెర్ముజ్ దిగ్బంధనం నేపథ్యంలో కంప్రెస్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ ధరలను రూ. 2మేర పెంచారు. ఇరాన్ ఘర్షణకు సంబంధించి ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్ లో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఢిల్లీలో సీఎన్జీ ధర రూ. 2 మేర పెంచి..కిలోకు రూ. 77.9 నుంచి 79.09కి చేర్చారు.   

Mahanagar Gas Limited – Mumbai Metropolitan Region2/8

నిన్న గురువారం మహానగర్ గ్యాస్ లిమిటెడ్  ముంబై మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్   అంతటా CNG ధరలను కిలోకు రూ. 2 పెంచిన ఒక రోజు తర్వాత ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.  ఈ రోజు అర్ధరాత్రి నుంచి, నగరం,  దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో CNG ధర కిలోకు రూ. 2 పెరుగుతుంది. దీంతో సవరించిన ధర కిలోకు రూ. 84 అవుతుంది అని బుధవారం సాయంత్రం ఒక MGL అధికారి తెలిపారు.

CNG Price Hike Has a Direct Impact on Public Transport3/8

కాగా CNG ధరల పెంపు ప్రజా రవాణాపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రస్తుతం చాలా వరకు ప్రజా రవాణా CNGతోనే నడుస్తున్నందున, ఈ పెంపు రోజువారీ ప్రయాణికులకు పెద్ద భారం అవుతుంది. నిజానికి  CNG ధరల పెరుగుదల నేపథ్యంలో, ముంబైలోని ఆటోరిక్షా యూనియన్లు కూడా ఛార్జీల పెంపును డిమాండ్ చేశాయి. ఆటోరిక్షా యూనియన్లు రూ. 26 బేస్ ఛార్జీపై రూ. 1 పెంపు కోసం ఒత్తిడి చేస్తున్నాయి. 

CNG prices have risen in the wake of the Iran crisis4/8

ఇరాన్ సంక్షోభం నేపథ్యంలో సీఎన్‌జీ ధరలు పెరిగాయి. గత కొన్ని నెలలుగా పెరుగుతున్న అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలు దేశీయ కంపెనీలపై ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయి. పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ, సరఫరాపై పెరుగుతున్న ఆందోళనల కారణంగా చమురు కంపెనీల ఖర్చులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రజలపై ఆకస్మిక భారం పడకుండా ఉండేందుకు, చాలా కాలంగా ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు పెరిగిన ఖర్చులలో గణనీయమైన భాగాన్ని భరిస్తూ వచ్చాయి. 

We were compelled to raise prices due to unavoidable circumstances5/8

ఇప్పుడు తప్పనిసరి పరిస్ధితుల్లో ధరలు పెంచాల్సి వచ్చింది.   నాలుగు ప్రధాన మహానగరాల్లో పెట్రోల్ ధరలు పెరిగాయి. ఢిల్లీలో పెట్రోల్ ధర రూ. 3 పెరిగి, లీటరుకు రూ.97.77కు చేరింది. కోల్‌కతాలో అత్యధిక పెరుగుదల నమోదైంది. పెట్రోల్ ధరలు లీటరుకు రూ.3.29 పెరిగి రూ.108.74కు చేరాయి. ముంబైలో, పెట్రోల్ ధరలు లీటరుకు రూ.3.14 పెరిగి రూ.106.68కు చేరాయి. చెన్నైలో, పెట్రోల్ ధరలు రూ.2.83 పెరిగి, లీటరుకు రూ.103.67కు చేరాయి. డీజిల్ ధరలు కూడా విపరీతంగా పెరిగాయి.

The impact of prices is not limited solely to vehicle owners6/8

పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల ప్రభావం కేవలం వాహన యజమానులకే పరిమితం కాదు. ఇది మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఇంధన ధరలు రవాణా ఖర్చులను పెంచుతాయి. ట్రక్కులు, బస్సులు, సరుకు రవాణా ఖర్చులు పెరగడం వల్ల నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఇది కూరగాయల నుండి పాలు, కిరాణా సామాగ్రి, మందులు, ఆన్‌లైన్ డెలివరీ వరకు అన్నింటిపై ప్రభావం చూపవచ్చు. 

April inflation figures have also heightened concerns7/8

ఇదిలా ఉండగా, ఏప్రిల్ ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు కూడా ఆందోళనలను పెంచాయి. ఈ గణాంకాల ప్రకారం, గత నెలలో 2.50శాతంగా ఉన్న పెట్రోల్ ద్రవ్యోల్బణం ఏప్రిల్‌లో 32.4శాతానికి పెరిగింది. గత నెలలో 3.62శాతంగా ఉన్న హై-స్పీడ్ డీజిల్ ద్రవ్యోల్బణం 25.19శాతానికి పెరిగింది. ఇది ఇంధన ద్రవ్యోల్బణంలో ఆకస్మిక పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.

Public sector oil companies are also under financial pressure8/8

 ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు కూడా ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు ఇంధన అమ్మకాలపై రోజుకు సుమారు రూ. 10 బిలియన్లు నష్టపోతున్నాయని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, దేశీయ ధరలు అంత వేగంగా పెరగకపోవడమే దీనికి కారణం.

జూన్ 21న నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్.. పేపర్ లీక్ నేపథ్యంలో కీలక నిర్ణయం!

