CIL Notification 2026: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న నిరుద్యోగులకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే నెలకు రూ. 2 లక్షల వరకు జీతం వచ్చే ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన కోల్కతాలోని కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ మైనింగ్ విభాగంలో మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (MT) పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
మంచి జీతంతో గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారి కోసం అదిరిపోయే శుభవార్త. కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా కోల్కతా CIL అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా మొత్తం 276 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే గేట్ (GATE) 2025 స్కోర్ ఆధారంగా ఈ పోస్టులకు ఎంపిక చేయనున్నారు. ఆసక్తి, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు మే 8 నుంచి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఈ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ (మైనింగ్) పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు.. మైనింగ్ ఇంజినీరింగ్లో బీఈ (BE) లేదా బీటెక్ (B.Tech) డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. జనరల్/ ఓబీసీ/ ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు కనీసం 60 శాతం మార్కులు ఉండాలి. ఎస్సీ/ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 55 శాతం మార్కులు సాధిస్తే సరిపోతుంది. దీనితో పాటు గేట్ 2025 పరీక్షలో అర్హత సాధించి ఉండాలి.
ఇక అభ్యర్థుల వయస్సు విషయానికొస్తే ఏప్రిల్ 30, 2026వ తేదీ నాటికి 30 ఏళ్లకు మించకూడదు. ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, ఎస్సీ/ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్ల వరకు వయోసడలింపు ఉంటుంది. ఈ అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు.. జూన్ 7, 2026వ తేదీలోపు ఆన్లైన్ విధానంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు దరఖాస్తు ఫీజు కింద రూ. 1,180 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, పిడబ్ల్యూడి మరియు కోల్ ఇండియా ఉద్యోగులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు. దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులను గేట్ 2025 స్కోర్ ఆధారంగా షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు.
షార్ట్లిస్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ మరియు మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ నిర్వహించి తుది ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన వారికి శిక్షణ కాలంలో నెలకు రూ. 60,000 చొప్పున చెల్లిస్తారు. శిక్షణ విజయవంతంగా పూర్తయ్యాక నెలకు రూ. 1,80,000 వరకు జీతంగా చెల్లిస్తారు.