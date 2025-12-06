Cockroach Repellent: ఈ మిశ్రమాన్ని కలిపి ఇంట్లో చల్లితే..బొద్దింకలు, కీటకాలు అస్సలు అడుగుపెట్టవు!

Cockroach Repellent Home Remedy: మన వంటింట్లో బొద్దింకలు, బల్లులు, ఎలుకలు వస్తుండడం పట్ల చాలా మంది నిరాశ పడుతుంటారు. మరికొందరు వాటిని చూడగానే చిరాకుతో పక్కకి వెళ్లిపోతుంటారు. అయినా కొందరు వాటిని అస్సలు పట్టించుకోరు. అయితే వాటి వల్ల మానవులు ఎంతో ప్రమాదం పొంచి ఉంది.
బొద్దింకలు, ఎలుకలు తిన్న ఆహారాన్ని మనం భుజించడం వల్ల అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. బొద్దింకలు భయంకరమైన బ్యాక్టీరియాను వ్యాప్తి చేస్తాయి. ఆ బ్యాక్టీరియాను వంటింటి పాత్రలపై, కురగాయలతో పాటు మనం తినే పండ్లపై కూడా వదిలివెళ్తాయి. దీని కారణంగా ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే వీటిని నివారించేందుకు ప్రజలు అనేక రకాలుగా శ్రద్ధ చూపాలి.
ఇంటిని ఎన్ని రకాల వాటితో శుభ్రం చేసినా బొద్దింకలు తిరుగుతూనే ఉండడం మనం గమనిస్తుంటాము. అలాంటి కీటకాలను వదిలించుకోవడం ఎలానో చాలా మందికి తెలియరావడం లేదు. అలాంటి వారికి ఈ చిన్ని చిట్కా ఉపయోగిస్తే మీరు నేలపై బొద్దింకలను అస్సలు చూడలేరు.
బొద్దింకలు, ఈగలను తరిమికొట్టేందుకు మీ ఇంట్లో లభించే లవంగాలను ఉపయోగించవచ్చు. అందుకోసం మీరు లవంగాలను మీరు బాగా రుబ్బుకొని, ఆ పొడిని గ్లాస్ నీటిలో వేసి బాగా మరిగించాలి. ఆ తర్వాత అందులో కొద్దిగా మిశ్రమాన్ని నీటిలో కలిపి దానితో నేలను తుడవాలి.
అదే విధంగా బొద్దింకలకు బిర్యానీ ఆకుల వాసన అంటే ఇష్టపడవు. అలాంటి బిర్యాని ఆకుల పొడిని నేలపై తుడిచేందుకు ఉపయోగిస్తే వాటిని నిర్మూలించవచ్చు. ముందుగా, బిర్యానీ ఆకులను పేస్ట్గా తయారు చేసి, ఒక చెంచాతో బకెట్లో కలిపి, ఆ నీటితో ఇల్లు మొత్తం శుభ్రం చేస్తే ఒక్క బొద్దింక కూడా కనిపించదు.
బొద్దింకలను వదిలించుకునేందుకు కాకరకాయ ఉపయోగపడుతుంది. దాన్ని పేస్ట్ లేదా ఉడికించిన నీటితో నేలను తుడిచేస్తే.. ఇంట్లోకి బొద్దింకలు, దోమలు, ఈగలు లేదా మరే ఇతర కీటకాలు కూడా కనిపించవు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)