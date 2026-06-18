/Cocktail 2 Review: రష్మిక సినిమా కేవలం 18 ఏళ్లు దాటిన వాళ్లకే అంట!

Cocktail 2 Review:రష్మిక మందన్న, షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన బాలీవుడ్ చిత్రం కాక్టెయిల్ 2 విడుదలకు ముందే భారీ చర్చకు దారి తీస్తోంది. ప్రముఖ దర్శకుడు హోమీ అదాజానియా తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే రిలీజ్కు కొద్ది రోజుల ముందే సెన్సార్ బోర్డు తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
జూన్ 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ చిత్రానికి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) A సర్టిఫికేట్ జారీ చేసినట్లు సమాచారం. దీంతో కుటుంబ ప్రేక్షకులందరూ ఈ సినిమాను థియేటర్లలో వీక్షించే అవకాశం లేకుండా పోయింది. సినిమాలోని బోల్డ్ సన్నివేశాలు, పరిపక్వ భావోద్వేగ అంశాల కారణంగానే ఈ రేటింగ్ ఇచ్చినట్లు సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ పరిణామం సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచినప్పటికీ, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ నుంచి కొంత దూరం చేసే అవకాశముందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఈ చిత్రంలో షాహిద్ కపూర్, రష్మిక మందన్న, కృతి సనన్ మధ్య సాగే సంబంధాలు, భావోద్వేగాలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయని టాక్ వినిపిస్తోంది. అతిథి పాత్రలో సంజయ్ దత్ కనిపించనుండటం సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణగా మారింది. లవ్ రంజన్ కథ అందించిన ఈ సినిమాను దినేష్ జైన్, లవ్ రంజన్, అంకుర్ గార్గ్ తదితరులు నిర్మించారు. సంగీత దర్శకుడు ప్రీతమ్ అందించిన పాటలు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందనను దక్కించుకున్నాయి.
సినిమా నిడివి కూడా ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. దాదాపు 150 నిమిషాల రన్టైమ్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ చిత్రం కథ, పాత్రల భావోద్వేగ ప్రయాణాన్ని పూర్తిస్థాయిలో చూపించేందుకు ఈ వ్యవధి ఉపయోగపడుతుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు.
మరోవైపు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కూడా వేగంగా సాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తున్నట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
కాక్టెయిల్ 2కు A సర్టిఫికేట్ రావడం కొంత షాక్గా కనిపించినప్పటికీ, అదే అంశం ఇప్పుడు సినిమాకు అదనపు ప్రచారంగా మారింది. బోల్డ్ కంటెంట్తో పాటు భావోద్వేగ కథనం కూడా ఉండబోతుందని ప్రచారం జరుగుతుండటంతో యువ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. విడుదల తర్వాత ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందుకుంటుందో చూడాలి.