College Holiday: అక్టోబర్ 13 నుంచి తెలంగాణ ప్రైవేట్ కాలేజీలకు సెలవు…కారణమేమిటంటే..!

College Holiday List : ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయకపోతే అక్టోబర్ 13 నుంచి రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రైవేట్ డిగ్రీ..పీజీ కాలేజీలు మూసివేస్తామని అసోసియేషన్ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
 
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ డిగ్రీ, పీజీ కాలేజీలు మళ్లీ బంద్‌ దిశగా వెళ్తున్నాయి. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయిలు ఇంకా చెల్లించకపోవడంతో..రాష్ట్ర ప్రైవేట్ కళాశాలల నిర్వహణ సంఘం తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఈ బకాయిలను అక్టోబర్ 12లోపు విడుదల చేయకపోతే అక్టోబర్ 13 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాలేజీలు మూసివేస్తామని వారు స్పష్టంగా ప్రకటించారు.

సంఘం అధ్యక్షుడు డాక్టర్ బి. సత్యనారాయణ రెడ్డి తెలిపారు, ప్రభుత్వం గత నెలలో రూ.900 కోట్లు విడుదల చేస్తామని హామీ ఇచ్చినా, అక్టోబర్ 1 వరకు కేవలం రూ.300 కోట్లు మాత్రమే చెల్లించిందని అన్నారు. దసరాకు ముందు రూ.600 కోట్లు, దీపావళికి ముందు మరిన్ని రూ.600 కోట్లు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చినా ఇప్పటికీ పెండింగ్‌ బకాయిలు మిగిలే ఉన్నాయని తెలిపారు.

బకాయిలు వెంటనే చెల్లించకపోతే అక్టోబర్ 13 నుంచి అన్ని ప్రైవేట్ డిగ్రీ, పీజీ కాలేజీలు మూసివేయడం తప్పదని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ నిర్ణయానికి మద్దతుగా కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కూడా స్పందించారు. రెండు ప్రభుత్వాలు .. బీఆర్‌ఎస్‌, కాంగ్రెస్‌ ..రెండూ కలిసి దాదాపు రూ.10 వేల కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయిలను చెల్లించలేదని ఆయన విమర్శించారు.

గత నెలలో కూడా ఈ సంఘం ఇదే డిమాండ్ చేస్తూ సమ్మెకు దిగింది. ఈసారి మరోసారి సమ్మెకు సన్నాహాలు మొదలయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్కకు కాలేజీ యాజమాన్యాలతో చర్చలు జరపాలని ఆదేశించారు. ఆయన ఈ వారం వారితో సమావేశం అయ్యే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, కాలేజీ సిబ్బంది ఈ పరిణామాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం త్వరగా స్పందించి బకాయిలు చెల్లిస్తే విద్యార్థుల చదువులు అంతరాయం లేకుండా కొనసాగవచ్చని వారు కోరుతున్నారు.

