Plane Crash Today: కుప్పకూలిన విమానం.. 100 మంది మృతి..?

Plane Crash:
కొలంబియా దేశంలో ఒక విషాదకరమైన విమాన ప్రమాదం జరిగింది. దక్షిణ అమెరికాలో ఉన్న ఈ దేశంలో సైనికులకు సంబంధించిన కార్గో విమానం కూలిపోవడంతో భారీ ప్రాణనష్టం జరిగి ఉండొచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
కొలంబియా దేశంలో ఒక విషాదకరమైన విమాన ప్రమాదం మార్చి 23, 2026న జరిగింది. సైనికులకు చెందిన లాక్హీడ్ మార్టిన్ హెర్క్యులెస్ C-130 అనే భారీ రవాణా విమానం దక్షిణ కొలంబియాలోని అమెజాన్ అడవుల ప్రాంతంలో ఉన్న ప్యూర్టో లెగుయిజామో అనే ప్రాంతం నుంచి టేకాఫ్ అవుతున్న సమయంలో కూలిపోయింది. ఈ ప్రాంతం పెరూ సరిహద్దుకు దగ్గరగా ఉంటుంది.
విమానంలో మొత్తం 80 నుంచి 110 మంది సైనికులు ఉన్నారని స్థానిక మీడియా తెలిపింది. అయితే ఖచ్చితమైన సంఖ్య ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. విమానం టేకాఫ్ అయిన కొద్ది సేపటికే ప్రమాదానికి గురైందని సమాచారం. ఇది పట్టణానికి సుమారు 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో కూలిపోయింది.
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అక్కడి ప్రాంతంలో నల్లటి పొగ ఆకాశంలోకి ఎగసిపడుతున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. సైనికులు మరియు రక్షణ సిబ్బంది వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు.
కొలంబియా రక్షణ మంత్రి పెడ్రో సాంచెజ్ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, ఇది దేశానికి చాలా బాధాకరమైన సంఘటన అని తెలిపారు. మరణాల సంఖ్య మరియు ప్రమాదానికి కారణం ఇంకా తెలియలేదని చెప్పారు. ఈ ఘటనపై పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు చేపడతామని ఆయన వెల్లడించారు.
ఇప్పటివరకు ప్రమాదానికి గల కారణం స్పష్టంగా తెలియలేదు. సాంకేతిక లోపమా, వాతావరణ పరిస్థితులా లేదా మరే ఇతర కారణమా అన్నది విచారణలో తేలాల్సి ఉంది. ఇటీవలే బొలీవియా దేశంలో కూడా ఇదే తరహా హెర్క్యులెస్ C-130 విమానం ప్రమాదానికి గురైన విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. అలా వరుసగా జరుగుతున్న ఈ ఘటనలు విమాన భద్రతపై ఆందోళనలు పెంచుతున్నాయి.