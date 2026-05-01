Tollywood actress:మొగుడు కన్నా కుక్క బెటర్ అన్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే!

Tollywood actress:సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఈ మధ్య కాలంలో పెళ్లిళ్లు, విడాకులు, బ్రేకప్స్ గురించి వార్తలు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి. చిన్న చిన్న కారణాలకే సెలబ్రిటీలు విడిపోతున్నారని వార్తలు వస్తుంటాయి. దీంతో పెళ్లి అనే విషయం మీద నటీనటుల ఆలోచనలు కూడా మారుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో హీరోయిన్ కలర్స్ స్వాతి చేసిన పాత వ్యాఖ్యలు మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
కలర్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా యాంకర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న స్వాతి, తర్వాత హీరోయిన్గా సినిమాల్లోకి వచ్చారు. ఆమె నటించిన సినిమాలు మంచి పేరు తెచ్చాయి. ముఖ్యంగా అష్టాచెమ్మ సినిమా ఆమె కెరీర్కు మంచి బ్రేక్ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత కూడా పలువురు దర్శకులతో కలిసి మంచి సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకుంది. తెలుగు మాత్రమే కాదు, తమిళం, మలయాళంలో కూడా నటించింది.
స్వాతి తన కెరీర్ బాగా సాగుతున్న సమయంలో వికాస్ వాసుతో ప్రేమలో పడి, 2018లో పెళ్లి చేసుకుంది. అయితే ఇటీవల ఆమె సోషల్ మీడియాలో తన భర్తతో ఉన్న ఫోటోలు తీసేయడంతో, ఇద్దరి మధ్య ఏదైనా సమస్య ఉందా అని చాలామంది అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. కానీ ఆ వార్తలను స్వాతి ఖండించింది.
ఇక పెళ్లి చేసుకునే ముందు ఒక ఇంటర్వ్యూలో స్వాతి చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె మాట్లాడుతూ, చాలా మంది అబ్బాయిలు అమ్మాయిలను ఆకట్టుకోవడానికి "ఐ లవ్ యూ" లేదా "పెళ్లి చేసుకుంటాను" అని చెబుతారని చెప్పింది. తనను కూడా అలానే పలువురు ప్రపోజ్ చేశారని తెలిపింది. కానీ తాను అలాంటి మాటలకు ఆకర్షితురాలు కాదని స్పష్టం చేసింది.
తన అభిప్రాయం ప్రకారం, పెళ్లి అంటే చాలా బాధ్యతలతో కూడిన విషయం అని చెప్పింది. బయట కనిపించేంత సింపుల్ కాదు అని చెప్పింది. చాలామంది జంటలు బయట ఎంతో ప్రేమగా కనిపించినా, వారి నిజ జీవితంలో పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయని తెలిపింది. అందుకే పెళ్లి గురించి తనకు సందేహాలు ఉన్నాయని చెప్పింది.
ఒక దశలో తాను పెళ్లి చేసుకోవడం కంటే కుక్కను పెంచుకోవడమే మంచిదని కూడా అనిపించిందని స్వాతి చెప్పింది. ఎందుకంటే పెళ్లిలో వచ్చే సమస్యలు, హిపోక్రసీ తనకు నచ్చవని చెప్పింది. తాను స్వతంత్రంగా జీవించాలనుకునే వ్యక్తి అని, తన నిర్ణయాలు తానే తీసుకోవాలని భావిస్తానని తెలిపింది.
అయితే చివరికి కుటుంబ సభ్యుల మాట విని, అరెంజ్ మ్యారేజ్కు ఒప్పుకున్నట్లు తెలిపింది. తల్లిదండ్రుల మద్దతు ఉంటుందని భావించి ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నానని చెప్పింది. ఏ సమస్య వచ్చినా వాళ్లు ఉంటారని నమ్మకం ఉందని చెప్పింది. ప్రస్తుతం స్వాతి చేసిన ఈ పాత వ్యాఖ్యలు మళ్లీ వైరల్ అవుతూ, అభిమానుల్లో చర్చకు దారితీస్తున్నాయి. పెళ్లి గురించి ఆమె చెప్పిన మాటలు చాలా మందికి ఆలోచన కలిగిస్తున్నాయి.