Comali Sunitha Weight Loss: 45 రోజుల్లో 13 కిలోల బరువు తగ్గిన బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ..బరువు తగ్గడం ఇంత తేలికా..ఏం చెప్పిందో తెలుసా?

Comali Sunitha Weight Loss Tips: బిగ్‌బాస్ ఫేమ్ సునీత కేవలం 45 రోజుల్లో 13 కిలోలు బరువు తగ్గి ఇప్పుడు అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఇంతకు ముందు ఆమె ఎంతో బరువుతో బాధపడుతూ.. కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలతో తేలికగా బరువు తగ్గింది.
45 రోజుల్లో 13 కేజీల బరువు తగ్గిన కథను ఇప్పుడు బిగ్‌బాస్ ఫేమ్ సునీత చెబుతోంది. తాను బరువు తగ్గేందుకు కేవలం 3 రకాల వస్తువులనే వినియోగించినట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. వాటి ద్వారా ఆమె దాదాపుగా 13 కిలోలు తగ్గానని చెబుతోంది. 

బరువు తగ్గడం అంత సులభమైన విషయం కాదని సునీత చెబుతోంది. అయితే దానికి ఎంతో క్రమశిక్షణ అవసరమని ఆమె చెబుతోంది. అంటే క్రమం తప్పకుండా డైట్, వ్యాయామం, యోగా చేయడం వంటి వాటితో మాత్రమే బరువు సులభంగా తగ్గొచ్చని ఆమె అంటోంది. 

సునీత తొలుత 'కుక్ విత్ క్లౌన్' ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్‌గా పాపులర్ అయ్యింది. 'కుక్ విత్ క్లౌన్' తర్వాత ఆమె తమిళ బిగ్ బాస్ సీజన్ 8లో పాల్గొంది. అయితే అంతకుముందు ఆమె అధిక బరువుతో బాధపడుతుండేది. 'కుక్ విత్ క్లౌన్' సీజన్ 1 నుండి 4 వరకు ఆమె స్థూలకాయంగానే కనిపించింది. ప్రస్తుతం సీజన్ 4లో ఉన్న సునీత దీనికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది. ఆమె తన శరీరాకృతిని ఎంతగా మార్చుకుందంటే అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.

అంటే కేవలం 45 రోజుల్లో 68 కేజీల బరువున్న సునీత, తన బరువును 55 కేజీలకు బరువు తగ్గింది. ఆమె 45 రోజుల్లో దాదాపు 14 కేజీలు తగ్గింది. దీనికోసం తాను కొన్ని విషయాలు పాటిస్తున్నానని కూడా ఆమె చెప్పింది. తాను తన రోజును బుల్లెట్ కాఫీతో ప్రారంభిస్తానని సునీత చెప్పింది. అంటే, ఆమె క్రమం తప్పకుండా నెయ్యి కలిపిన బ్లాక్ కాఫీని తాగుతోంది. ఆ తర్వాత ఆమె వాకింగ్‌కు వెళ్తుంది.   

ఆమె వారానికి మూడు రకాల వ్యాయామాలు కూడా చేస్తుందట. ఆమె తన వ్యాయామ దినచర్య కోసం ఒక షెడ్యూల్‌ రెడీ చేసుకొని..ఇందులో 2 రోజులు కార్డియో, 3 రోజులు స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్, 2 రోజులు విశ్రాంతి తీసుకునేలా ప్లాన్ చేసుకుంది. ఇది తనను సమతుల్యంగా, ఒత్తిడి లేకుండా ఉంచుతుందని సునీత చెప్పింది.   

తన డైట్ విషయానికి వస్తే, సునీత మధ్యాహ్న భోజనంలో కూరగాయలు, పప్పులు, కొవ్వు తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు, ప్రోటీన్ ఉన్న ఆహారాలు తింటుందట. ఇది శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందించడంతో పాటు అలాగే కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుందని ఆమె చెప్పింది. ఆమె తన ఆహారంలో చక్కెర, పిండి పదార్థాలను మానుకుంటుంది. వాటికి బదులుగా ఆమె ధాన్యాలు, పప్పులు, ఆకుకూరలు తింటుంది.   

