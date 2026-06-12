Commerce Career Options: ఇంటర్ తర్వాత ఏం చేయాలి? ఈ ప్రశ్న ప్రతి విద్యార్థిలోనూ మెదలుతుంది. మ్యాథ్స్ చేసిన వారు ఇంజనీరింగ్, సైన్స్ చదివినవారు ఎంబీబీఎస్ బాట పడితే.. కామర్స్ చదివిన విద్యార్థులకు ఎలాంటి కెరీర్ ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది కామర్స్ విద్యార్థులు ఇంటర్ తర్వాత ఏం చేయాలన్న గందరగోళంలో ఉంటారు. అలాంటి విద్యార్థులకు ఛార్టర్డ్ అకౌంట్స్, తోపాటు ఫైనాన్స్, బిజినెస్ అనలిటికల్స్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్, వంటి అభివ్రుద్ధి చెందుతున్న రంగాలు కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్లకు కెరీర్ అవకాశాలను విస్తరించాయి. ఇంటర్ తర్వాత కామర్స్ విద్యార్థుల కోసం ఉన్న టాప్ 10 కెరీర్ ఆప్షన్, కోర్సు కాల వ్యవధి. కెరీర్ ఆప్షన్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (CA): వాణిజ్య రంగంలో అత్యంత ఆదరణ ఉన్న వృత్తులలో ఒకటైన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు ఆడిటింగ్, పన్నులు, ఆర్థిక ప్రణాళిక, వ్యాపార సలహా సేవలను నిర్వహిస్తారు. కోర్సు వ్యవధి: 4.5–5 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. వృత్తి అవకాశాలు: ఆడిటర్, పన్ను సలహాదారు, ఆర్థిక సలహాదారు, CFOగా స్థిరపడవచ్చు.
బ్యాచిలర్ ఆఫ్ కామర్స్ (బి.కామ్): BCom అకౌంటింగ్, ఎకనామిక్స్, టాక్సేషన్, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది . ఈ కోర్సు వ్యవధి: 3 సంవత్సరాలు. కెరీర్ అవకాశాల విషయానికి వస్తే.. అకౌంటెంట్, ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్, బ్యాంకింగ్ ప్రొఫెషనల్, ఉన్నత విద్యలో మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి.
కంపెనీ సెక్రటరీ (CS) : కంపెనీ సెక్రటరీలు కార్పొరేట్ చట్టాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూస్తారు. కంపెనీ బోర్డులకు కీలక సలహాదారులుగా వ్యవహరిస్తారు. కోర్సు వ్యవధి: 3–4 సంవత్సరాలు. ఉద్యోగావకాశాలు: కార్పొరేట్ కంప్లైయన్స్ ఆఫీసర్, లీగల్ అడ్వైజర్, కంపెనీ సెక్రటరీ.
బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (BBA): BBA విద్యార్థులకు నిర్వాహక, నాయకత్వ నైపుణ్యాలను అందించి, MBA ప్రోగ్రామ్లకు ఒక సోపానంగా ఉపయోగపడుతుంది. కోర్సు వ్యవధి: 3 సంవత్సరాలు. ఉద్యోగ అవకాశాలు: బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్, మార్కెటింగ్ మేనేజర్, హెచ్ఆర్ ప్రొఫెషనల్.
వ్యయ నిర్వహణ అకౌంటెంట్ (CMA): CMA నిపుణులు వ్యయ నిర్వహణ, బడ్జెటింగ్, ఆర్థిక వ్యూహంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు. కోర్సు వ్యవధి: 3–4 సంవత్సరాలు. ఉద్యోగావకాశాలు: కాస్ట్ అకౌంటెంట్, ఫైనాన్షియల్ కంట్రోలర్, బడ్జెట్ అనలిస్ట్.
బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ (బిఏ ఎకనామిక్స్): అర్థశాస్త్రంలో పట్టభద్రులు మార్కెట్ పోకడలు, ప్రజా విధానాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థలను అధ్యయనం చేస్తారు. కోర్సు వ్యవధి: 3 సంవత్సరాలు. ఉద్యోగావకాశాలు: ఆర్థికవేత్త, పరిశోధన విశ్లేషకుడు, విధాన సలహాదారుగా మంచి కెరీర్ ఉంటుంది.
బ్యాచిలర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ (BMS): బి.ఎం.ఎస్. వ్యాపార పరిపాలన, వ్యవస్థాపకత, సంస్థాగత నిర్వహణపై దృష్టి పెడుతుంది. కోర్సు వ్యవధి: 3 సంవత్సరాలు. ఉద్యోగ అవకాశాలు: మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్, బిజినెస్ అనలిస్ట్, ఆపరేషన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా స్థిరపడవచ్చు..
డిజిటల్ మార్కెటింగ్: వ్యాపారాలు ఎక్కువగా ఆన్లైన్ వైపు మళ్లుతున్నందున, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఒక ఆశాజనకమైన కెరీర్ అవకాశంగా ఆవిర్భవించింది. కోర్సు వ్యవధి: 6 నెలల నుండి 2 సంవత్సరాలు (సర్టిఫికేట్, డిప్లొమా, లేదా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్లు) కెరీర్ అవకాశాలు: SEO స్పెషలిస్ట్, సోషల్ మీడియా మేనేజర్, కంటెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్, డిజిటల్ మార్కెటర్
బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ (BFM): ఈ కోర్సు స్టాక్ మార్కెట్లు, పెట్టుబడి నిర్వహణ, ఆర్థిక సేవలపై దృష్టి పెడుతుంది. కోర్సు వ్యవధి: 3 సంవత్సరాలు. ఉద్యోగావకాశాలు: ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్, స్టాక్ మార్కెట్ అనలిస్ట్, వెల్త్ మేనేజర్.
బ్యాచిలర్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ (BAF): BAF అకౌంటింగ్, టాక్సేషన్, ఆడిటింగ్, ఫైనాన్స్లో ప్రత్యేక పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది. కోర్సు వ్యవధి: 3 సంవత్సరాలు. ఉద్యోగావకాశాలు: ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్, టాక్స్ కన్సల్టెంట్, ఆడిటర్.