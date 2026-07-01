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ఒక్క రోజే రూ. 183 తగ్గిన గ్యాస్ సిలిండర్ ధర.. మీ నగరంలో కొత్త రేట్లు ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 01, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:13 AM IST

ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు భారీ శుభవార్త అందించాయి. 19 కేజీల వాణిజ్య ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరను రూ.183 తగ్గించాయి. ఈ కొత్త ధరలు ఈరోజు నుండి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఇరాన్, యూఎస్ యుద్ధ నేపథ్యంలో ఇటీవల గ్యాస్ ధరలు పలుమార్లు పెరగడం తెలిసిందే. జూలై 1న ఆయిల్‌ కంపెనీల గ్యాస్‌ ధరల సవరణ తర్వాత ఢిల్లీలో సిలిండర్ ధర రూ.2,930 చేరుకుంది. అయితే డొమెస్టిక్ సిలిండర్ ధరలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదు.
 

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గ్యాస్ సిలిండర్

ఇరాన్, యూఎస్ యుద్ధం కారణంగా గత కొన్ని రోజులుగా ఇంధన ధరలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. సాధారణంగా ప్రతి నెల ఒకటో తేదీన ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ధరలను సవరించి ఉంటాయి. జూలై ఒకటో తేదీన కూడా గ్యాస్ ధరల్లో సవరణ చేపట్టాయి.

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గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు

తాజాగా, వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధరను తగ్గించిన ఆయిల్ కంపెనీలు, 19 కేజీల సిలిండర్ ధరను రూ.183 తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. ఈ తగ్గిన ధరలు నేటి నుండే అమలులోకి వస్తాయి.  

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గ్యాస్ ధరల తగ్గింపు

తగ్గిన ధరల వల్ల ఢిల్లీలో 19 కేజీల కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ.2,930  చేరుకుంది. మరోవైపు డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. గతంలో ఈ కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర రూ. 3,130 చేరింది.   

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ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ ధర

ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో కమర్షియల్‌ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధర రూ.1,691 ఉండేది. అయితే ఇరాన్-యూఎస్ యుద్ధ పరిణామాల నేపథ్యంలో ధరల సవరణ వల్ల జూన్ నాటికి ఇది రెట్టింపు అయ్యింది.  

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వాణిజ్య సిలిండర్ ధర

ఈ ఏడాది తొలిసారిగా ఆయిల్ కంపెనీలు కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరను తగ్గించాయి. ధరల తగ్గింపుతో కోల్కతాలో రూ.3,810, ఢిల్లీలో రూ.2,930, లక్నోలో రూ.3,520 చేరుకున్నాయి.  

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వాణిజ్య సిలిండర్ ధర జూలై 1

హైదరాబాద్‌లో జూలై ఒకటో తేదీ ప్రకారం 19 కేజీల గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ.3,191 ఉండగా, 14.2 కేజీల డొమెస్టిక్ సిలిండర్ ధర రూ.994 ఉంది. కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరలు తగ్గడం వల్ల గత కొంతకాలంగా భారంగా ఉన్న హోటల్, రెస్టారెంట్, క్యాటరింగ్ సర్వీసుల వారికి ఇది పెద్ద ఊరట లభించినట్లయింది.   

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ఎల్పీజీ గ్యాస్ ధర

అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్ పరిస్థితుల ఆధారంగా కంపెనీలు ఈ ధరలను కాలానుగుణంగా సవరిస్తుంటాయి. ఈ కొత్త ధరలు ఈరోజు నుండి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఇరాన్, యూఎస్ యుద్ధ నేపథ్యంలో ఇటీవల గ్యాస్ ధరలు పలుమార్లు పెరగడం తెలిసిందే. 

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