LPG Cylinder Price Cut: ఒకటో తారీఖు బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు..!!

LPG Cylinder Price Cut: సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ వచ్చేసింది. ప్రతినెలా ఈ రోజు గ్యాస్ ధరలు మారుతుంటాయి. ఎప్పటి వలే చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్లను భారీగా తగ్గించాయి. 19 కిలోల సిలిండర్ పై రూ.51.50 తగ్గించాయి. తాజా ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
సెప్టెంబర్ నెల వినియోగదారులకు కొంత ఊరటనిచ్చింది. ఎల్పీజీ విక్రయించే ఆయిల్ కంపెనీలు కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. 19 కిలోల కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ పై రూ. 51.50 తగ్గించింది.
ఈ కొత్త ధరలు సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి వర్తిస్తాయి. దీంతో కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర ఇప్పుడు రూ. 1580గా ఉంది. ఈ తగ్గింపుతో కేవలం కమర్షియల్ వినియోగదారులు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. డొమెస్టిక్ వినియోగానికి ఉపయోగించే 14.2 కిలోల ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులేదనే చెప్పాలి.
కమర్షియల్ ఎల్పీజిని ఎక్కువగా హోటల్స్, రెస్టారెంట్లు,ఇతర వ్యాపార వర్గాలు మాత్రమే ఉపయోగిస్తుంటాయి. కాబట్టి ధర తగ్గడంతో చిన్న వ్యాపారులు, పెద్ద వ్యాపారులకు ఖర్చులో కొంత ఉపశమనం లభించిందని చెప్పాలి. హోటల్ అసోసియేషన్ల ప్రతినిధులు చెబుతున్నట్లుగా ఖర్చులు తగ్గడం వల్ల వినియోగదారులపై పడే ఆహార ధరల భారం కూడా కొంతమేరకు తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది.
19 కిలోల LPG గ్యాస్ సిలిండర్ ధరను రూ.51.50 తగ్గించాయి. కొత్త ధరలు సెప్టెంబర్ 1 నుండి అమలులోకి వస్తాయి. ఇప్పుడు ఢిల్లీలో 19 కిలోల వాణిజ్య LPG సిలిండర్ రిటైల్ ధర రూ.1580. అయితే, 14.2 కిలోల దేశీయ సిలిండర్ల ధరలలో ఎటువంటి మార్పు చేయలేదు. గత నెలలో కూడా వాణిజ్య LPG సిలిండర్ల ధరలను రూ.24 తగ్గించారు.
మే ప్రారంభంలో, ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు 19 కిలోల వాణిజ్య LPG సిలిండర్ల ధరను రూ.14.50 తగ్గించాయి. అంతకుముందు, ఏప్రిల్ 1న, సిలిండర్కు ధరలు రూ.41 తగ్గించాయి. దేశీయ LPG సిలిండర్ల ధరలో ఎటువంటి మార్పు లేదు.
మార్చిలో, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాలను ప్రకటించిన తర్వాత ప్రపంచ ముడి చమురు ధరలు పెరిగాయని పేర్కొంటూ బిజెపి నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశీయ LPG సిలిండర్ల ధరను రూ.50 పెంచింది. స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఛార్జీల కారణంగా, వివిధ రాష్ట్రాలలో LPG ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. ఈ కోత స్వల్పంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇది దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపారాలకు కొంత ఆర్థిక ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.
ప్రభుత్వ చమురు కంపెనీలు, ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (IOC), భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL), హిందుస్తాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (HPCL), ప్రతి నెల మొదటి తేదీన ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఇంధనం (ATF) LPG ధరలను సవరిస్తాయని గమనించాలి. ఈ సవరణలు సగటు అంతర్జాతీయ బెంచ్మార్క్ ఇంధన ధరలు, విదేశీ మారకపు రేటులో హెచ్చుతగ్గుల ఆధారంగా ఉంటాయి.