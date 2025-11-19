English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold -Silver Rate Fall: అంతర్జాతీయలో మార్కెట్లో భారీగా పడిపోతున్న పసిడి ధరలు.. మరో నెలలో తులం రూ. 1లక్షకు దిగవకు వచ్చే అవకాశం..!!

Gold -Silver Rate Fall : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. దీని ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్లపైనా పడింది. 10గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 3,900 తగ్గింది. దీంతో రూ. 1,25,800 చేరుకుంది. వెండి ధర కూడా భారీగా పతనం అయ్యింది. కిలోకు రూ. 7,800 తగ్గింది. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ. 1,56,00 పలుకుతోంది. అయితే రానున్న రోజుల్లో అంటే డిసెంబర్ నెల చివరి కల్లా పది గ్రాముల బంగారం ధర తులం రూ. 1లక్షకు దిగి వస్తుందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా.. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వచ్చే నెలలో వడ్డీ రేటు కోత అంచనాలు తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. రాజధాని ఢిల్లీలో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.3,900 తగ్గి రూ.1,25,800కి చేరుకుంది. 99.5 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన ఈ విలువైన లోహం ధర 10 గ్రాములకు రూ.3,900 తగ్గి రూ.1,25,200కి చేరుకుంది. వెండి ధరలు కూడా ఒత్తిడిలో ఉన్నాయి.  దాని ధర కిలోగ్రాముకు రూ.7,800 తగ్గి రూ.1,56,000కి చేరుకుంది. 

ఈ వారం అమెరికా ఆర్థిక గణాంకాలు వెలువడనున్న నేపథ్యంలో, ఫెడరల్ రిజర్వ్ పాలసీ సూచనల కోసం పెట్టుబడిదారులు ఎదురుచూస్తుండటంతో బంగారం, వెండి భారీగా అమ్మకాలు జరిగాయి. దీంతో అమెరికా వడ్డీ రేటు తగ్గింపు అంచనాలు సన్నగిల్లాయి.

గత ఆరు వారాలుగా అమెరికా డేటా లేకపోవడం,  అనేక మంది ఫెడ్ అధికారుల దురదృష్టకర వ్యాఖ్యలు డిసెంబర్‌లో వడ్డీ రేటు తగ్గింపు అవకాశాలను తగ్గించాయని ఆగ్‌మాంట్ పరిశోధన విభాగాధిపతి రెనిషా చైనాని అన్నారు.విదేశీ మార్కెట్లలో, వరుసగా నాలుగో సెషన్‌లో స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్స్‌కు $4,042.32కి పడిపోయింది. గత నాలుగు సెషన్లలో, ఈ విలువైన లోహం నవంబర్ 12న గరిష్టంగా $4,195.14గా ఉన్న ఔన్స్‌కు $152.82 లేదా 3.64 శాతం పడిపోయింది. మూడు రోజుల క్షీణత తర్వాత స్పాట్ సిల్వర్ ధరలు 0.57 శాతం పెరిగి ఔన్స్‌కు $50.49కి చేరుకున్నాయి.

ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) రేటు కోతపై సందేహాలు కొనసాగుతున్నందున, ఫెడరల్ రిజర్వ్ అధికారుల నుండి వచ్చిన అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యల మధ్య స్పాట్ గోల్డ్ వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా తగ్గుతూనే ఉందని మిరే అసెట్ షేర్‌ఖాన్ కమోడిటీస్ హెడ్ ప్రవీణ్ సింగ్ అన్నారు. డిసెంబర్‌లో రేటు కోత సంభావ్యత నవంబర్ 5న 63 శాతం నుండి 41 శాతానికి తగ్గింది. హెచ్‌డిఎఫ్‌సి సెక్యూరిటీస్‌లో సీనియర్ విశ్లేషకుడు ) సౌమిల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ, మార్కెట్ పాల్గొనేవారు బుధవారం ఫెడరల్ రిజర్వ్ తాజా సమావేశ విడుదలను,  గురువారం జరగనున్న సెప్టెంబర్ ఉపాధి నివేదికను నిశితంగా పరిశీలిస్తారని అన్నారు. డేటా విడుదల, సమావేశం ఫలితాలు వడ్డీ రేటు దృక్పథంపై మరింత స్పష్టతను ఇస్తాయని..  సమీప కాలంలో బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేయవచ్చని ఆయన అన్నారు.

బంగారం ధరలు పతనం అయ్యేందుకు ప్రధానంగా అమెరికా డేటాపైన ఇన్వెస్టర్లు తమ ఫోకస్ కేంద్రీకరించడమే కారణమని బులియన్ మార్కెట్ నిపుణులు అంటున్నారు. గడిచిన నెల రోజులుగా అమెరికాలో షట్ డౌన్ ఉన్న కారణంగా అధికారిక గణాంకాలను ప్రకటించలేదు.  ప్రస్తుతం ఈ గణాంకాల పైన ప్రభుత్వం ఫోకస్ పెట్టింది.   

ఈ నేపథ్యంలో పెద్దెత్తు జాబ్స్ డేటాలో క్షీతణ కనిపించిందన్న వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈక్విటీ మార్కెట్లపై అందరూ మరింత దృష్టి సారించారు. మరోవైపు డాలర్ విలువ పెరగడం కూడా బంగారం ధరలు తగ్గేందుకు కారణమైందని చెప్పవచ్చు. డాలర్ విలువ పెరిగే కొద్దీ బంగారం ధర తగ్గుతుంది. దీనికి తోడు డిసెంబర్ నెలలో ఫెడరల్ రిజర్వు వడ్డీ రేట్లు స్థిరంగా ఉంచుతుందన్న వార్తలు మార్కెట్లో వినిపిస్తున్నాయి.   

దీంతో ఇన్వెస్టర్లు తమ ఇన్వెస్ట్ మెంట్లను బాండ్ మార్కెట్లోకి పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపించే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే బంగారం ధర మరింత పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. తులం 10గ్రాముల బంగారం ధర 1లక్ష దిగువకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. 

Gold Silver all india sarafa association gold rate Silver Rate US Federal Reserve Business News gold silver price crash Gold Price Today Silver Price Today Gold Rate fall silver rate fall MCX Gold Price IBJA gold rate wedding season gold price domestic gold market

