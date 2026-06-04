/Confirm Tatkal Ticket: తత్కాల్ టికెట్ కన్ఫర్మ్ కావాలా.. ఈ సింపుల్ ట్రిక్స్ ఫాలో అయితే 100 పర్సెంట్ గ్యారెంటీ!

Confirm Tatkal Ticket:రైలులో అత్యవసరంగా ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు చాలామంది తత్కాల్ టికెట్లపై ఆధారపడతారు. అయితే తత్కాల్ బుకింగ్ ప్రారంభమైన కొన్ని సెకన్లలోనే సీట్లు పూర్తవుతుంటాయి. అందుకే ముందస్తు ప్రణాళికతో ఉంటే కన్ఫర్మ్ టికెట్ పొందే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
Master List ముందుగానే సిద్ధం చేయండి
IRCTC వెబ్సైట్ లేదా యాప్లో ప్రయాణికుల వివరాలను Master Listలో ముందుగానే సేవ్ చేయాలి. పేరు, వయస్సు, లింగం, ఐడీ వివరాలు ముందే నమోదు చేస్తే బుకింగ్ సమయంలో టైమ్ సేవ్ అవుతుంది.
ముందుగానే లాగిన్ అవ్వండి
AC క్లాస్లకు తత్కాల్ బుకింగ్ ఉదయం 10 గంటలకు, Non-AC క్లాస్లకు 11 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. కనీసం 5 నుంచి 10 నిమిషాల ముందే IRCTC ఖాతాలో లాగిన్ అయి సిద్ధంగా ఉండాలి.
ట్రైన్ వివరాలు ముందే ఎంపిక చేసుకోండి
బుకింగ్ ప్రారంభమైన తర్వాత ట్రైన్ వెతకడం వల్ల సమయం వృథా అవుతుంది. అందుకే రూట్, ట్రైన్ నంబర్, క్లాస్ వంటి వివరాలు ముందుగానే ఎంపిక చేసి రెడీగా ఉంచాలి.
అవసరం లేని ఆప్షన్లు తొలగించండి
Travel Insurance వంటి తప్పనిసరి కాని ఆప్షన్లను ఎంచుకోకుండా ఉంటే కొన్ని సెకన్లు ఆదా అవుతాయి. తత్కాల్ బుకింగ్లో ప్రతి సెకన్ చాలా విలువైనది. సాధారణ తత్కాల్లో సీట్లు లేకపోతే Premium Tatkal కోటాను చెక్ చేయవచ్చు. ఛార్జీలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కన్ఫర్మ్ టికెట్ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది.
Boarding Station మార్చే అవకాశం
కొన్ని సందర్భాల్లో మీ స్టేషన్ నుంచి సీట్లు అందుబాటులో లేకపోవచ్చు. అప్పుడు రైలు ప్రారంభ స్టేషన్ నుంచి టికెట్ బుక్ చేసి, తర్వాత Boarding Point మార్చుకోవచ్చు. తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్లో వేగం, ముందస్తు సిద్ధత చాలా ముఖ్యం. Master List సిద్ధం చేయడం, వేగవంతమైన పేమెంట్ ఉపయోగించడం, ముందే లాగిన్ అవ్వడం వంటి చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కన్ఫర్మ్ తత్కాల్ టికెట్ పొందే అవకాశాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ప్రయాణం ప్లాన్ చేసుకునే ముందు ఈ టిప్స్ తప్పకుండా గుర్తుంచుకోండి