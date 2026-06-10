/Train Ticket Booking 2026: ఇకపై పక్కవారిని బతిమాలే పనిలేదు.. రైలు ప్రయాణంలో గ్యారెంటీగా లోయర్ బెర్త్ పొందే ఐఆర్సీటీసీ 5 ట్రిక్!

IRCTC Lower Berth Booking 5 Tricks: రైలు ప్రయాణానికి ముందుగానే రిజర్వేషన్ చేసుకోవడం ముఖ్యం.. కచ్చితంగా 60 రోజుల ముందే టికెట్లు బుక్ చేస్తే సీటు కన్ఫర్మ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. చాలామంది లోయర్ బెర్త్ కోసం ప్రయత్నిస్తుంటారు.. కానీ కేటాయింపుల సమయంలో అది దొరకడం కష్టమవుతుంది. ఒకవేళ మీరు IRCTC ద్వారా టికెట్ బుక్ చేసుకుంటున్నట్లయితే, కొన్ని చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా లోయర్ బెర్త్ పొందే అవకాశం పెరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారు.. అందుకే ముందే సీటు రిజర్వేషన్ చేసుకోవడం అవసరం. సీటు బుక్ చేసేటప్పుడు చాలామందికి లోయర్ బెర్త్ కావాలని ఉంటుంది. అందుకే దానికి పోటీ ఎక్కువ. సాధారణంగా మహిళలు, వృద్ధులకు మాత్రమే దీనిని ప్రాధాన్యతగా ఇస్తారు. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో మహిళలకు కూడా లోయర్ బెర్త్ దొరకని పరిస్థితి ఉంటుంది.
మీకు రైలులో ఖచ్చితంగా లోయర్ బెర్త్ కావాలంటే కొన్ని ట్రిక్స్ పాటించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా IRCTC వెబ్సైట్లో కొన్ని ప్రత్యేక ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా కుటుంబ సభ్యులందరికీ మీకు నచ్చిన విధంగా సీట్లు లభించే అవకాశం ఉంటుంది.
లోయర్ బెర్త్ కోసం ఎదురుచూసే వారికి ఒక్కోసారి అప్పర్ బెర్త్ కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంటుంది. అది ప్రయాణంలో పెద్ద తలనొప్పిగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా కుటుంబంలో వృద్ధులు లేదా మహిళలు ఉన్నప్పుడు ఇది ఇబ్బందిగా మారుతుంది. అటువంటి వారు IRCTCలో టికెట్ బుక్ చేసే సమయంలో ఈ ఐదు పద్ధతులను పాటించండి.
IRCTC ఖాతాలో టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు ముందుగా ఒక 'మాస్టర్ లిస్ట్'ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. అందులో మీకు కావాల్సిన బెర్త్ ప్రాధాన్యతలను ఎంచుకోవచ్చు. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు సమయం ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, మీకు నచ్చిన సీటు దొరికే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి.
దీని కోసం మీరు ముందుగా IRCTC ఖాతాలోకి లాగిన్ అయి, 'మై అకౌంట్' విభాగంలో ఉన్న 'మై మాస్టర్ లిస్ట్' ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. అక్కడ 'యాడ్ పాసింజర్' పై క్లిక్ చేసి ప్రయాణికుడి పేరు, వయస్సు, బెర్త్ ప్రాధాన్యతను నమోదు చేయవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల టికెట్ బుక్ చేసే సమయంలో కేవలం పేరును ఎంచుకుంటే సరిపోతుంది, మిగిలిన వివరాలన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ అయిపోతాయి.
తర్వాతి దశలో మీరు బెర్త్ ప్రాధాన్యతను కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. పేరు, వయస్సు కింద ఉన్న బెర్త్ ప్రాధాన్యత ఆప్షన్ ద్వారా మీకు లోయర్ బెర్త్, అప్పర్ బెర్త్, మిడిల్ బెర్త్ లేదా సైడ్ లోయర్/అప్పర్ వంటి ఎంపికలు కనిపిస్తాయి. మీ కుటుంబంలో వృద్ధులు ఉంటే 'సీనియర్స్ సిటిజెన్ కోటా'ను ఉపయోగించుకోవడం ఉత్తమం. దీనివల్ల లోయర్ బెర్త్ వచ్చే అవకాశం మెరుగుపడుతుంది.
అయితే ప్రస్తుతం 45 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు, 60 ఏళ్ల వృద్ధులకు మాత్రమే లోయర్ బర్త్ కేటాయిస్తున్నారు. మీరు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, కనీసం ఒకరికి లోయర్ బెర్త్ వచ్చేలా చూడవచ్చు. రిజర్వేషన్ సమయంలో 'కనీసం ఒక లోయర్ బెర్త్ కేటాయిస్తేనే బుక్ చేయండి' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది, దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవడం ద్వారా మీ గ్రూపులో ఒకరికి కచ్చితంగా లోయర్ బెర్త్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
మరో సమస్య ఏమిటంటే కుటుంబ సభ్యులు వేర్వేరు కోచ్లలో రావడం జరుగుతుంది. దీనిని నివారించడానికి 'ఒకే కోచ్లో బెర్త్లు కేటాయించుకుంటేనే బుక్ చేయండి' అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఒకే కోచ్లో, లోయర్ బెర్త్లో సులభంగా సీటు పొందవచ్చు.