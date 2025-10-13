English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • RSS: ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌పై నిషేధం? ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకోనుందా?

Ban on RSS: కర్ణాటకలో రాజకీయ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గే చేసిన వ్యాఖ్యలు బీజేపీ ఆగ్రహానికి కారణమైంది.  ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలలు, దేవాలయాల్లో RSS కార్యకలాపాలను నిషేధించాలని ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్యకు లేఖ రాయడంతో ఒక్కసారిగా కలకలం రేపింది. ఈ అంశంపై బీజేపీ తీవ్రంగా స్పందించింది. కాంగ్రెస్ ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకు ఈ నాటకం ఆడుతోందని ఆరోపించింది.
కర్ణాటకలో రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది  ఐటీ శాఖ మంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గే ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్యకు రాసిన లేఖ. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ దేవాలయాలు, ఇతర ప్రభుత్వ ప్రాంగణాల్లో రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (RSS) కార్యకలాపాలను నిషేధించాలని ఆయన ఆ లేఖలో కోరారు.  

ప్రియాంక్ ఖర్గే తన లేఖలో పేర్కొంటూ.. ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ కార్యకలాపాలు విద్యార్థులు, యువతలో విభేదాలు, అసహనాన్ని పెంచే ప్రమాదం ఉంది. ప్రభుత్వ ప్రదేశాల్లో ఇటువంటి సమావేశాలు లేదా శిక్షణ కార్యక్రమాలు జరగకూడదు. వారు ప్రైవేట్ ప్రాంగణాల్లో నిర్వహించవచ్చు.  కానీ ప్రభుత్వ స్థలాలను వినియోగించడం సముచితం కాదు అని అభిప్రాయపడ్డారు.

అదేవిధంగా పోలీసు అనుమతి లేకుండా కొంతమంది కార్యకర్తలు బహిరంగ ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తున్నారని, ఇది చట్టపరంగా తగదని కూడా సూచించారు. RSS తత్వశాస్త్రం యువతను ఒకే విధమైన ఆలోచన వైపుకు నడిపిస్తోంది. ఇది దేశానికి మంచిది కాదు అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

ఈ లేఖపై ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య స్పందిస్తూ, ప్రధాన కార్యదర్శి షాలిని రజనీష్కు ఈ అంశంపై దర్యాప్తు చేసి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. అయితే, ఈ విషయంపై బీజేపీ తీవ్రంగా ప్రతిస్పందించింది. కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి మాట్లాడుతూ.. కొన్ని ప్రదేశాల్లో RSS ప్రవేశాన్ని పరిమితం చేయడం వల్ల పెద్దగా మార్పు ఉండదు. ఈ రకమైన చర్యలు ప్రజల సమస్యల నుండి దృష్టి మళ్లించడానికి కాంగ్రెస్ ప్రయత్నం అని వ్యాఖ్యానించారు.  

బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బి.వై. విజయేంద్ర మాట్లాడుతూ.. RSS కార్యకర్తలు క్రమశిక్షణతో కూడిన సేవా కార్యక్రమాలకు పేరుగాంచిన వారు. ఇప్పటివరకు RSS కార్యకలాపాల వల్ల అసమాధానం లేదా అశాంతి సృష్టైన ఉదాహరణ ఒక్కటీ లేదు. కాంగ్రెస్ RSS ప్రజాదరణను జీర్ణించుకోలేక ఇలా వ్యవహరిస్తోంది అని అన్నారు.

ప్రియాంక్ ఖర్గే లేఖలో మరో కీలక వ్యాఖ్య ఏమిటంటే.. RSS నాయకులు తాము బోధించే తత్వశాస్త్రాన్ని తమ జీవితాల్లో ఆచరించడం లేదు. వారు రాజ్యాంగం కంటే ‘మనుస్మృతి’ సిద్ధాంతాన్ని ముందుకు తేవాలని కోరుతున్నారు. ఇది ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

కర్ణాటకలో ఈ లేఖతో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. ప్రభుత్వం దర్యాప్తు చేపట్టనున్నట్లు సంకేతాలు ఉన్నప్పటికీ, కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య ఈ అంశం మరింత రాజకీయ వాదనలకు దారి తీసే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.   

