Constipation Relief Drink: మలబద్ధకాన్ని నిమిషాల్లో మాయం చేసే డ్రింక్.. ఇది చేసుకుని తాగితే ఇక ఇబ్బందే లేదు

Constipation Relief : చాలామందికి మలబద్ధకం.. ఎంతో ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. ఇందుకోసం ఎన్నో.. టాబ్లెట్లు కూడా వేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే టాబ్లెట్లు లేదు కాకపోతే టానిక్ మానేసిన వెంటనే.. మళ్లీ మళ్లీ మలబద్ధకం సమస్య కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. మరి అలాంటి సమస్య నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఈ చిన్ని చిట్కా పాటించండి..
మలబద్ధకం చాలా మందికి తరచూ ఇబ్బంది తీసుకోవచ్చే సమస్య. ఒక్క రోజు ఉదయం మలబద్ధకం సమస్య వచ్చినా కానీ ఆ రోజు మొత్తం.. తినడానికి కూడా ఎంతో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది.
మరి అలాంటి మలబద్ధకం సమస్య నుంచి బయటపడాలి అంటే.. ఇంట్లోనే చేసుకునే ఒక డ్రింక్ తాగితే చాలు..ఇది నిమిషాల్లో ఉపశమనం ఇస్తుంది.
ఈ డ్రింక్ తయారు చేసుకోవడం కోసం కావలసిన పదార్థాలు: మెంతులు, నీరు, చిన్న చిటికెడు జీలకర్ర, కొంచెం తేనే.
మెంతులు పొడి..వేసుకొని కొద్దిగా వేరు నీళ్లు కాచుకోవాలి, అందులోనే..జీలకర్ర వేసి కొద్ది సేపు ఉంచండి. చివరగా తేనె కలపాలి.
సమస్య ఉన్నప్పుడు ఈ డ్రింక్ తాగితే మలబద్ధకం త్వరగా తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా ఉదయాన్నే తాగడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు.