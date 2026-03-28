Constipation Drink: మలబద్ధకానికి ఇంట్లోనే ‘మ్యాజికల్ డ్రింక్’.. ఇంట్లోనే ఇలా ఈజీగా రెడీ చేసేయండి..!

Natural Remedy for Constipation: ప్రస్తుత జీవితంలో ఉండే ఆహారపు అలవాట్లు, పని ఒత్తిడి వల్ల చాలా మంది మలబద్ధకం సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్ను నిర్లక్ష్యం చేస్తే తర్వాత ఇతర తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ ఖరీదైన మందులు వాడకుండానే మన వంటింట్లో దొరికే సహజ పదార్థాలతో ఈ సమస్యను శాశ్వతంగా తగ్గించుకోవచ్చు. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ కాలంలో ప్రతి ఒక్కరిని వేధించే ప్రధాన సమస్య మలబద్ధకం. అయితే కేవలం కొద్ది రోజుల్లోనే జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరచి మలబద్ధకం నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇందుకు కావాల్సినవి ఎండు ద్రాక్ష ఐదు నుంచి ఆరు, అర చెంచా నెయ్యి, ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీరు.
ఇక ఈ డ్రింక్ను తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులభం. ఎండు ద్రాక్షలను రాత్రి పూట నీటిలో నానబెట్టాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో అరచెంచా నెయ్యి కలపాలి. నానబెట్టిన ఎండు ద్రాక్షలను తినేసి ఆ నెయ్యి కలిపిన గోరువెచ్చని నీటిని తాగాలి.
ఈ డ్రింక్ ఎలా పని చేస్తుందంటే.. ఎండు ద్రాక్షలో ఎక్కువ ఫైబర్ ఉండటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ శుభ్రం అవుతుంది. నెయ్యి ప్రేగులకు మంచి జిగురు ఇచ్చి వ్యర్థాలు సులభంగా బయటకు రావడానికి సహాయపడుతుంది. గోరువెచ్చని నీరు శరీరంలోని విషాలను బయటకు పంపి జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది.
మలబద్ధకం రాకుండా ఉండాలంటే కేవలం ఈ పానీయం మాత్రమే కాకుండా కొన్ని జీవన విధానాలని కూడా పాటించాలి. రోజుకు మూడు నుంచి నాలుగు లీటర్ల నీరు తాగాలి.
అంతేకాకుండా ఆహారంలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలను చేర్చుకోవాలి. రోజూ కనీసం అరగంట నడక లేదా వ్యాయామం చేయాలి. ఇలా చేస్తే జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా ఉండి, మలబద్దకం రాకుండా ఉంటుంది.