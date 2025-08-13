English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Weight Loss: బరువు తగ్గేందుకు తిప్పలు పడుతున్నవ బాబాయ్.. ఈ పొడి నీళ్లలో వేసుకుని తాగితే కొవ్వు పని ఖతమ్..!!

Weight Loss Tips: ఈరోజుల్లో అధిక బరువు అనేది పెద్ద సమస్యగా మారింది. చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారు. బరువు తగ్గించుకునేందుకు చాలా మంది జిమ్ లలో గంటల తరబడి గడుపుతున్నారు. అయినా ఫలితం లేదని ఫీల్ అయ్యేవారూ ఉన్నారు. అయితే వ్యాయామాలు చేస్తూ.. డైట్ విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బరువు తగ్గడం సులభం అంటున్నారు హెల్త్ ఎక్స్ పర్ట్స్.  ప్రతిరోజూ మునగాకు పొడిని గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీళ్లలో కలుపుకుని తాగితే బరువు తగ్గవచ్చని చెబుతున్నారు. ఎలాగో చూద్దాం. 
1 /5

మునగాకు అంటే తెలియని వారుండరనే చెప్పాలి.ఇదొక ఆకు మాత్రమే కాదు..ఎన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్న గని అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే దీన్ని ఉపయోగించి మనం ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. మునగాకును డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యంగాను, అందంగానూ కనిపిస్తుంటాం.

2 /5

మీరు ఈ మునగాకు పొడిని రోజుకో గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో కలుపుకుని తాగినట్లయితే ఎన్నో ప్రయోజనాలను పొందుతారు. కొన్ని సమస్యలను కూడా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అవేంటో చూద్దాం.   

3 /5

మీరు అధిక బరువుతో బాధపడుతున్టన్నట్లయితే మీరు ఈ మునగాకు పొడి మీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ మునగాకు పొడిలో ఫైబర్ అధిక మోతాదులో ఉంటుంది. మీ కడుపును ఎక్కువ సేపు నిండుగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. తొందరగా ఆకలి అనిపించదు. ఈ మునగాకుపొడి మీ జీర్ణక్రియను పెంచుతుంది. శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వును కరిగించడంలో సహాపడుతుంది. ఈ విధంగా మునగాకపొడితో మీరు సులభంగా బరువు తగ్గుతారు.   

4 /5

మునగాకుపొడిని గోరువెచ్చని నీళ్లలో  కలుపుకుని తాగడం వల్ల మీ జుట్టు, చర్మానికి కూడా మేలు జరుగుతుంది. మీ జుట్టు రాలిపోతున్నా, మీ చర్మం డ్రైగా ఉన్నా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. మునగాకపొడిలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ ఇ, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ మీ చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతోపాటు  యవ్వనంగా ఉంచుతాయి. మీ జుట్టు కూడా బలంగా మారుతుంది. జుట్టు రాలడం తగ్గడంతోపాటు పొడిని చేసుకుని తింటే మీ అందం పెరుగుతుంది. 

5 /5

వయస్సు పెరుగుతున్నా కొద్దీ ఎముకల బలం తగ్గిపోతుంది. మునగాకు ఈ సమస్యను తగ్గించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. మునగాకుపొడిలో ఎముకలను బలంగా ఉంచే కాల్షియం, పాస్పరస్ లు మెండుగా ఉంటాయి. ఈ పొడిని తీసుకోవడం వల్ల ఎముకలకు సంబంధించిన వ్యాధుల నుంచి బయటపడవచ్చు. ఈ పొడిని రోజూ తీసుకుంటే కీళ్ల వాపులు, నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.   

weight loss Weight loss tips Drumstick Powder Warm Water Lifestyle health news lifestyle news telugu news

Next Gallery

Health Alert: ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నాక ఈ పనులు చేస్తున్నారా.. తస్మాత్ జాగ్రత్త..! ఈ కొత్త రోగాలు మొదలైనట్టే..!!