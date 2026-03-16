Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు.. ఖాతాదారులకు కీలక సూచనలు..!

Alert Continuous Bank Holidays In Telugu States: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంకులకు మార్చి 31, 2026 సెలవును రద్దు చేసింది. ప్రధానంగా ఆ రోజు మహావీర్ జయంతి (Mahaveer Jayanti) మంగళవారం రానుంది. సాధారణంగా రోజు సెలవు దినం.  కానీ మార్చి 31వ తేదీ ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు కారణంగా కొన్ని ఖాతాలు క్లోజ్ చేయడం, ఇతర పనులు ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకులకు సెలవు రద్దు చేసింది. అదే విధంగా వరుసగా బ్యాంకులకు సెలవులు వస్తున్నాయి. ఖాతాదారులకు కీలక సూచనలు చేసింది ఆర్‌బీఐ.
 
 సాధారణంగా బ్యాంకులకు ఆర్‌బీఐ జారీ చేసిన సెలవులు ఉంటాయి. అయితే ఇవి బ్రాంచీలకు వేరువేరుగా ఉండవచ్చు. స్థానిక పండగల ఆధారంగా బ్యాంకులకు సెలవులు కూడా ఉంటాయి. అయితే మార్చి 31వ తేదీ మహావీర్ జయంతి సెలవును రద్దు చేసింది ఆర్‌బీఐ.  

 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగియడానికి రావడంతో ఆ రోజు బ్యాంకు పనులు ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, రాజస్థాన్, ఉత్తర ప్రదేశ్, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, బీహార్, చత్తీస్‌గఢ్‌, జార్ఖండ్ వంటి రాష్ట్రాలలో మహావీర్ జయంతి సెలవు రద్దు చేసింది ఆర్‌బీఐ.   

 అయితే బ్యాంకులకు వరుసగా సెలవులు కూడా ఈనెలలో రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఖాతాదారులకు కీలక అలర్ట్ చేసింది. మొత్తంగా ఈ నెలలో శ్రీరామనవమి, రంజాన్, ఉగాది, మహావీర్ జయంతి కూడా రానుంది. ఈరోజుల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.  

మార్చి 21 రోజున కూడా రంజాన్ సెలవు కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉండనుంది. అంటే సాధారణంగా రెండు రోజులపాటు రంజాన్ సెలవు వస్తుంది. మార్చి 22వ తేదీ ఆదివారం రానుంది. ఆ రెండు రోజులు వరుస సెలవులు రానున్నాయి. ఈ సమయంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, స్కూళ్లకు కూడా సెలవు ఉంది.  

 దీంతోపాటు మార్చి 27 శుక్రవారం రోజున శ్రీరామ నవమి వేడుకలు జరుపుకుంటారు. అదే వారంలో మార్చి 31వ తేదీ మహావీర్ జయంతి పండుగ కూడా ఉంది. ఈరోజు ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి రోజు కూడా కావడంతో ఖాతాదారులకు మాత్రం ఎలాంటి సర్వీసులు పొందలేరు.  

కాబట్టి బ్యాంకు ఖాతాదారులు ఈ వరుస సెలవులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందుగానే తమ పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి . అంతేకాదు ప్రతి ఏడాది ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ఖాతాలు ముగింపు లెక్కలు ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో లావాదేవీలు నిర్వహించే ఖాతాదారులు తమ ప్రణాళికను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలని బ్యాంక్ అధికారులు కూడా సూచిస్తున్నారు.  

ఈ నెలలో బ్యాంకులకు మొత్తం ఐదు ఆదివారాలు సెలవులు వచ్చాయి. దీంతో పాటు రెండో, శనివారం నాలుగో శనివారం కూడా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి. ప్రతి సాధారణ సెలవులు పండుగలకు ఉంటాయి. అయితే ఈ వరుస సెలవులు, ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు కారణంగా బ్యాంకు సర్వర్‌ కూడా డౌన్‌ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఖాతాదారులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలి.

