English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Diabetic Control: మధుమేహం అదుపులోకి తెచ్చే.. చిన్ని పదార్థం.. ఏమిటంటే..?

Diabetic control tip
మధుమేహం ప్రస్తుతం అందరిని ఎంతగానో వేధించే సమస్యగా మారింది. వయస్సు సంబంధం లేకుండా.. ప్రతి ఒక్కరూ డయాబెటిక్ అనే వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉండటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఒకసారి షుగర్ వస్తే.. అది తగ్గడం చాలా కష్టం. మరి అలాంటి షుగర్ ని ఈ చిన్ని పదార్థంతో కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవచ్చు..

 
1 /5

ఎలాంటి షుగర్ నైనా సరే కంట్రోల్లో పెట్టాలి అంటే.. కొన్ని సరైన పద్ధతులు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని ఆహార నియమాలు పాటించడం వల్ల డయాబెటిక్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. 

2 /5

ఇక అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మధుమేహాన్ని కంట్రోల్ చేసే చిన్ని పదార్థం మన వంటింట్లోనే ఉన్న మనం పట్టించుకోము. అది మరేదో కాదు.. మనం అన్నం తర్వాత తిని సోంపు.   

3 /5

సోంపు జీర్ణ క్రియ మెరుగు పడటానికి ఎంతగానో పనికొస్తుంది. అందుకే అన్నం తిన్న వెంటనే చాలామంది సోంపు తింటూ ఉంటాం. అయితే సోంపు నీళ్లు తాగడం వల్ల షుగర్ కంట్రోల్ లోకి వస్తుంది అన్న విషయం చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు.   

4 /5

సోంపు నీళ్లు రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిని నియంత్రించడంలో ఎంతగానో సహాయపడతాయి. అలానే ఇది నీళ్లు రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ని కూడా అదుపులో ఉంచుతుంది.

5 /5

రోజు ఉదయాన్నే.. నీళ్లల్లో సోంపు వేసి.. గోరువెచ్చగా కాచుకొని తాగడం వల్ల.. షుగర్ ని కంట్రోల్ లో పెట్టడమే కాకుండా.. ఎన్నో సమస్యల నుంచి బయటపడవచ్చు.

control blood sugar Saunf Water Diabetic Control Sugar Control diabetic tip Saunf water for diabetes Sugar control secret Saunf for sugar control Saunf for diabetic Blood Sugar Control

Next Gallery

How to Avoid Heart Attack: ఈ ఒక్క పని చేస్తే…హార్ట్ ఎటాక్ రాకుండా రివర్స్ చేయొచ్చు..