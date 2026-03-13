English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Cooking Oil Rate Today: వార్ ఎఫెక్ట్.. పెరిగిన వంట నూనెల ధరలు.. ఎంత పెరిగాయంటే..!

Cooking Oil Rate Today: వార్ ఎఫెక్ట్.. పెరిగిన వంట నూనెల ధరలు.. ఎంత పెరిగాయంటే..!

Cooking Oil Rate : పశ్చిమ ఆసియా ప్రాంతంలో జరుగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితులు ప్రపంచ మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ ప్రభావం భారతదేశంలో కూడా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా వంట నూనెల ధరలు ఇటీవల పెరగడం ప్రజలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో సరఫరా వ్యవస్థలో అంతరాయం ఏర్పడటంతో నూనెల ధరలు పెరుగుతున్నాయి.
తాజా సమాచారం ప్రకారం దేశంలో పలు రకాల వంట నూనెల ధరలు పెరిగాయి. గత వారంతో పోలిస్తే కిలో నూనె ధర రూ.1 నుంచి రూ.4 వరకు పెరిగినట్లు వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సన్‌ఫ్లవర్ ఆయిల్ ధర ఎక్కువగా పెరిగింది. కిలో సన్‌ఫ్లవర్ ఆయిల్ ధర సుమారు రూ.4 వరకు పెరిగినట్లు సమాచారం.  

అలాగే పామ్ ఆయిల్ ధర కూడా పెరిగింది. పామ్ ఆయిల్ కిలోకు సుమారు రూ.2.50 వరకు పెరిగింది. గ్రౌండ్‌నట్ ఆయిల్ కూడా పెరుగుదల చూపుతోంది. ఈ నూనె కిలోకు దాదాపు రూ.2 వరకు పెరిగినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. సోయాబీన్ ఆయిల్ మరియు వనస్పతి ఆయిల్ ధరలు కూడా కిలోకు సుమారు రూ.1 చొప్పున పెరిగాయి.

ఇలా వంట నూనెల ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం దిగుమతులపై ఆధారపడటం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. భారతదేశంలో ఉపయోగించే వెజిటబుల్ ఆయిల్‌లో దాదాపు 90 శాతం విదేశాల నుంచి దిగుమతి అవుతోంది. ముఖ్యంగా పామ్ ఆయిల్, సోయాబీన్ ఆయిల్ వంటి నూనెలను ఇతర దేశాల నుంచి కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోంది.  

పశ్చిమ ఆసియా ప్రాంతంలో యుద్ధ పరిస్థితులు ఉండటంతో అంతర్జాతీయ రవాణా వ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతోంది. దీంతో సరఫరా తగ్గిపోవడం లేదా ఆలస్యం కావడం జరుగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఆ ప్రభావం భారత్ మార్కెట్‌పై కూడా పడుతోంది.  

వంట నూనెల ధరలు పెరగడం వల్ల సాధారణ ప్రజలపై భారంగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఈ పెరుగుదల వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. రోజువారీ వంటలో నూనె అవసరం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి.  

ముందు రోజులలో అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు ఎలా మారుతాయో బట్టి ధరలు మారే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. యుద్ధ పరిస్థితులు తగ్గితే ధరలు స్థిరపడే అవకాశం ఉంది. అప్పటివరకు వినియోగదారులు ధరల మార్పులను గమనిస్తూ జాగ్రత్తగా కొనుగోలు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

