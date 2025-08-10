English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coolie: 'కూలీ' క్రేజ్‌ మామూలుగా లేదుగా.. సెలవు ప్రకటించిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీ..!

Holiday Declared For Coolie Release: తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ హీరోగా నటించిన 'కూలీ' క్రేజ్ మామూలుగా లేదు. ఈ మూవీ ఆగస్టు 14వ తేదీన విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అయితే రజినీకాంత్ తో పాటు ఈ సినిమాలో నాగార్జున, ఉపేంద్ర నటించారు. అయితే ఫస్ట్ డే ఈ సినిమా చూడటానికి ఓ సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీ తమ ఉద్యోగులకు ఏకంగా సెలవే ప్రకటించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
1 /6

సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కు ఉన్న క్రేజ్ అంతా కాదు. ఈయన ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'కూలీ' ఈనెల ఆగస్టు 14వ తేదీన విడుదలకు సిద్ధమవుతుంది. రజినితో పాటు ఈ సినిమాలో హీరో నాగార్జున, ఉపేంద్ర, అమీర్‌ఖాన్‌ కూడా నటించారు.   

2 /6

లోకేష్ కనకరాజు డైరెక్షన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాకు భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి . ఈ సినిమాలో శృతి హాసన్, పూజ హెగ్డే హీరోయిన్లు నటిస్తున్నారు. సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై వస్తున్న ఈ సినిమా భారీ బడ్జెట్‌లోనే రూపొందించారు.  

3 /6

ఇదిలా ఉండగా ఈ సినిమాను ఫస్ట్ డే ఉద్యోగులు చూడటానికి యూనో ఆక్వా సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీ ఏకంగా సెలవే ప్రకటించింది. కేవలం చెన్నై మాత్రమే కాదు తిరుచి, తిరునల్వేలి, మధురై, చంగల్పట్టు, ఆరపలయం వంటి వివిధ బ్రాంచీలో ఉన్న తమ కంపెనీలకు సెలవు ప్రకటించేసింది.  

4 /6

ఉద్యోగుల వినతి మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కంపనీ యాజమాన్యం ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో కూలీ క్రేజ్ అంతా ఇంతా లేదు.  సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ లో నిలిచింది. ఇక ఈ సినిమా ఆగస్టు 14వ తేదీన గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ అవ్వబోతోంది.  

5 /6

యూనో ఆక్వా కేర్ తమ ఉద్యోగులకు రజినీకాంత్ సినిమా అరంగేట్రం చేసి 50 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ఉచితంగా టికెట్లతో పాటు అనాథాశ్రమాలకు భోజనాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. పైరసీకి వ్యతిరేకంగా కూడా పోరాటం చేస్తున్నారు.  

6 /6

ఇప్పటికే కూలీ మూవీ అడ్వాన్స్ టికెట్ బుకింగ్ కూడా రూ.10.27 కోట్లు (ఇండియా) రూ. 37 కోట్లు ఓవర్సీస్ లో బుక్ అయ్యాయి. ఇక లోకేష్ డైరెక్షన్లో వస్తున్న ఈ మూవీ ఫుల్ యాక్షన్ రూ. 100 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు సాధించే అవకాశం ఉందని మూవీ ఇండస్ట్రీ అంచనా.

Coolie movie Rajinikanth Coolie Coolie release holiday Coolie movie 2025 Coolie Advance Booking Rajinikanth New Movie

Next Gallery

Human Bad Habbits: మీలో ఈ చెడు అలవాట్లు ఉన్నాయా..వెంటనే మార్చుకోకపోతే అంతే సంగతులు..