Coolie OTT Streaming Date: రజినీకాంత్, నాగార్జునల ‘కూలీ’ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఆ రోజు నుంచి ప్రసారం..

Coolie OTT Streaming Date: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, నాగార్జున, ఉపేంద్ర, ఆమీర్ ఖాన్ వంటి పవర్ హౌస్ వంటి హీరోల కలయికలో లోకేష్ కనగరరాజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కూలీ’. ఈ యేడాది పంద్రాగష్టు కానుకగా విడుదలైన ఈ సినిమా డీసెంట్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్ అయింది.
Coolie OTT Streaming Date: ఇండిపెండెన్స్ డే కానుకగా సందర్భంగా లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రజినీకాంత్, నాగార్జున, ఉపేంద్ర, ఆమీర్ ఖాన్ ల కూలీ సినిమా వరల్డ్ వైడ్్ గా రిలీజైంది. ఈ సినిమా తొలి రోజే దాదాపు రూ. 151 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లతో కోలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ రికార్డుగా నిలిచింది.
కూలీ సినిమా ముఖ్యంగా తమిళనాడుతో పాటు ఓవర్సీస్ కలెక్షన్స్ ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్ గా నిలిచాయి. అక్కడే దాదాపు రూ. 150 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి సంచలనం రేపింది. ఇక రజినీకాంత్ నటుడిగా ఈ సందర్భంగా 50 వసంతాలు పూర్తైయిన సందర్భంగా విడుదలైన చిత్రం కావడంతో రజినీ అభిమానులు ఈ సినిమాకు క్యూ కట్టారు.
కూలీ సినిమా నిన్నటితో కలిపి నాలుగు రోజుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా.. రూ. 200 కోట్ల షేర్ (రూ. 400 కోట్ల గ్రాస్)వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
తాజాగా ‘కూలీ’ మూవీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్ అయింది. ఈ సినిమా విడుదలైన 6 వారాలకు సెప్టెంబర్ 25న ప్రముఖ ఓటీటీ నెట్ ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. మరోవైపు ఎనిమిది వారాలకు హిందీ వెర్షన్ స్ట్రీమింగ్ కు రానున్నట్టు చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది.
‘కూలీ’ మూవీ విషయానికొస్తే.. ఈ రోజు నుంచి ఈ సినిమాకు అసలు పరీక్ష తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మొదలు కానుంది. ఈ సోమవారం పరీక్షలో నెగ్గడమే కూలీ ముందున్న పెద్ద టార్గెట్. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు వచ్చిన మిక్స్ డ్ టాక్ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే 70 శాతానికి పైగా రికవరీ అయింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ సినిమా ఎలాంటి వసూళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి.