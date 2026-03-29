  • Copper Price Crash 2026: రాగి దెబ్బ.. బంగారం అబ్బా.. భారీగా పడిపోయిన కాపర్ ధరలు.. తదుపరి టార్గెట్ పసిడియేనా?

Copper Price Crash 2026: రాగి దెబ్బ.. బంగారం అబ్బా.. భారీగా పడిపోయిన కాపర్ ధరలు.. తదుపరి టార్గెట్ పసిడియేనా?


Copper Price Crash 2026: అంతర్జాతీయ కమోడిటీ మార్కెట్‌లో ప్రస్తుతం అనూహ్య పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. పారిశ్రామిక రంగంలో అత్యంత కీలకమైన రాగి ధరలు భారీగా పతనం కావడం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. రాగి ధరల పతనం కేవలం ఒక లోహానికి సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు.. ఇది రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధరలపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందన్న వార్తలు పసిడి ప్రియుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.
రాగి ధరలు ఎందుకు కుప్పకూలాయి? రాగిని ఆర్థిక రంగంలో  డాక్టర్ కాపర్ అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే రాగి ధరల కదలికలను బట్టి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయవచ్చు. ప్రస్తుతం అమెరికన్ డాలర్ ఇండెక్స్ బలపడటం,  చైనా వంటి పెద్ద దేశాల్లో పారిశ్రామిక డిమాండ్ తగ్గడం వల్ల రాగి ధరలు భారీగా క్రాష్ అయ్యాయి. డాలర్ బలోపేతం కావడంతో పెట్టుబడిదారులు లోహాల నుండి తమ నిధులను వెనక్కి తీసుకుని డాలర్ వైపు మళ్లుతున్నారు. దీనివల్ల కాపర్ మార్కెట్‌లో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగి ధరలు నేలచూపులు చూస్తున్నాయి.

బంగారం ఎందుకు తగ్గుతుంది? సాధారణంగా రాగి వంటి పారిశ్రామిక లోహాల ధరలు తగ్గినప్పుడు, అది ఆర్థిక మందగమనానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. ఇలాంటి సమయంలో ఇన్వెస్టర్లు రిస్క్ తీసుకోలేక, తమ పెట్టుబడులను సురక్షితమైన మార్గాల్లోకి మళ్లిస్తారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించేది బంగారం. రాగి ధరలు పడిపోవడం వల్ల మార్కెట్‌లో అనిశ్చితి ఏర్పడి, ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల పసిడికి డిమాండ్ పెరిగి ధరలు మళ్ళీ రికార్డు స్థాయికి చేరవచ్చని ఒక వర్గం నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

తదుపరి టార్గెట్ పసిడియేనా? అయితే ఇక్కడ మరో కోణం కూడా ఉంది. డాలర్ ఇండెక్స్ మరింత బలపడితే, అది బంగారానికి ప్రతికూలంగా మారుతుంది. ఇప్పటికే రాగి బాటలోనే బంగారం ధరలు కూడా గత రెండు రోజులుగా స్వల్పంగా దిగివస్తున్నాయి. రాగి ధరల పతనం కొనసాగితే, కమోడిటీ మార్కెట్ మొత్తం ఒత్తిడికి లోనవుతుంది. అప్పుడు బంగారం కూడా తన పాత రికార్డులను వదిలి దిగిరాక తప్పదు. అంటే, రాగి దెబ్బకు బంగారం ధరలు కూడా  క్రాష్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నది మరో విశ్లేషణగా చెప్పవచ్చు.

ప్రస్తుతానికి రాగి ధరల పతనం పారిశ్రామిక రంగానికి హెచ్చరిక లాంటిది. పసిడి ప్రియులు మాత్రం ఈ పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. ఒకవేళ బంగారం ధరలు కూడా రాగి బాటలోనే భారీగా తగ్గితే, అది సామాన్యులకు కొనుగోలు చేసేందుకు సువర్ణావకాశం అవుతుంది. కానీ, అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే మాత్రం బంగారం మళ్ళీ గర్జించే అవకాశం ఉంది.  

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

