Copper Prices Rising: 2025లో బంగారం, వెండి లోహాలు పెట్టుబడిదారులకు అద్భుతమైన లాభాలు ఇచ్చాయి. అయితే ఇప్పుడు బంగారం, వెండితోపాటు మార్కెట్ నిపుణుల దృష్టి మరో లోహంపై పడింది. అదే రాగి. మారుతున్న సాంకేతిక ప్రపంచం, గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు వేగంగా అడుగులు పడుతున్న తరుణంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విస్తరణ వంటి అంశాలు రాగిని రానున్న సంవత్సరాల్లో కీలక పెట్టుబడి సాధనంగా మార్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. రాగి డిమాండ్ ఇక తాత్కాలికం కాదని.. ఇది దీర్ఘకాలికంగా కొనసాగనుందని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), డేటా సెంటర్లు, పవర్ గ్రిడ్లు, సోలార్, విండ్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీలో రాగి కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ రంగాల్లో ఒక్కో యూనిట్కు భారీగా రాగి వినియోగం అవసరం అవుతోంది. అందుకే రాగి లేకుండా భవిష్యత్తు టెక్నాలజీ ఊహించలేమని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
డిమాండ్ పెరుగుతున్నా సరఫరా మాత్రం అదే స్థాయిలో లేకపోవడంతో... రాగి సరఫరా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. 2025 నాటికి రాగి కొరత దాదాపు 12.4 మిలియన్ టన్నుల వరకు చేరవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. 2026లో కూడా ఈ లోటు కొనసాగి, దాదాపు 1.5 లక్షల టన్నుల కొరత ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సరఫరా డిమాండ్ అసమతుల్యతే రాగి ధరలను దీర్ఘకాలికంగా పైకి నడిపించే ప్రధాన కారణంగా మారుతోంది.
భారతదేశ పరిస్థితిని పరిశీలిస్తే.. దేశీయంగా రాగి ఉత్పత్తి పరిమితంగానే ఉంది. హిందూస్తాన్ కాపర్ లిమిటెడ్ ప్రధాన ఉత్పత్తిదారుగా ఉన్నప్పటికీ, దేశంలో పెరుగుతున్న అవసరాలకు ఇది సరిపోవడం లేదు. ఒకవైపు దేశీయ అవసరాలు పెరుగుతుండగా, మరోవైపు అంతర్జాతీయ డిమాండ్ కూడా పెరగడంతో రాగిపై ఒత్తిడి మరింత పెరుగుతోంది.
మార్కెట్ నిపుణుడు రాకేష్ బన్సాల్ మాట్లాడుతూ.. 2025లో బంగారం, వెండి ఎలా పెట్టుబడిదారులను లాభాల బాట పట్టించాయో, ఇప్పుడు అదే పాత్రను రాగి పోషించే అవకాశం ఉందంటున్నారు. రాగికి ఉన్న డిమాండ్ వాస్తవమైందని.. రఫరా పరిమితంగా ఉండటంతో ఇది సురక్షిత పెట్టుబడిగా మారుతోందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా రాగి ధరలు బలంగా కదులుతున్నాయి. డేటా సెంటర్లు, AI విస్తరణ కారణంగా రాగి ధరలు మెట్రిక్ టన్నుకు 12,000 డాలర్లకు దగ్గరగా చేరవచ్చని కొన్ని నివేదికలు అంచనా వేస్తున్నాయి. 2025లో ఇప్పటివరకు రాగి ధరలు దాదాపు 35 శాతం వరకు పెరగడం విశేషం. ఇది గత ఎన్నో సంవత్సరాలలో కనిపించని భారీ ర్యాలీగా మార్కెట్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. 2026 నాటికి ప్రపంచ రాగి డిమాండ్ 27 మిలియన్ టన్నులకు చేరే అవకాశం ఉందని అంచనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో, రాగి పెట్టుబడిదారులకు వచ్చే పెద్ద అవకాశంగా మారుతుందనే అభిప్రాయం బలపడుతోంది.