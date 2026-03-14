New Hiring Premium : కార్పొరేట్ ప్రపంచం జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకుపోతోంది. ఒకప్పుడు ఒక ఉద్యోగి ఒకే కంపెనీలో దశాబ్దాల పాటు పనిచేయడం గర్వంగా ఫీలవుతుండేవారు. ఉద్యోగి సంస్థ పట్ల చూపించే విధేయతకు సంస్థ కూడా అతనికి ప్రమోషన్స్ తోపాటు జీతం కూడా పెంచుతుందన్న నమ్మకం కూడా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారింది. పరిస్థితులు మారిపోయాయి. కంపెనీల్లో విధేయత కంటే వ్యూహం, మార్కెట్ వ్యాల్యూవ్ కే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం కార్పొరేట్ రంగంలో న్యూ హైరింగ్ ప్రీమియం అనే ట్రెండ్ బాగా కనిపిస్తోంది. దీని అర్థం ఏంటంటే.. ఇప్పటికే కంపెనీలో పనిచేస్తున్న పాత ఉద్యోగులకు పరిమితమైన జీతం పెంపు మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ కొత్తగా చేరే ఉద్యోగులకు మార్కెట్ రేటుకు మించిన భారీ ప్యాకేజీలు ఆఫర్ చేస్తుంటారు. చాలా కంపెనీలు తమ దగ్గర ఉన్న ఉద్యోగులకు ఏడాదికి కేవలం 8 నుంచి 10 శాతం మాత్రమే జీతాలు పెంచుతున్నాయి. అయితే అదే పోస్టులో కొత్త ఉద్యోగిని చేర్చుకోవాల్సి వస్తే 20 నుంచి 40శాతం వరకు ఎక్కువగా జీతం ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉంటున్నాయి.
దీంతో ఉద్యోగుల్లో అసంతృప్తి పెరుగుతోంది. పలు సర్వేల ప్రకారం దేశంలోని చాలా మంది ఉద్యోగులు తమ సంస్థల్లో వేతన అసమానతలు ఉన్నాయని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ రంగంలో ఈ పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా ఎనలిస్ట్స్ వంటి రంగాల్లో నిపుణుల కొరత ఉండటంతో కంపెనీలు కొత్తవారిని ఆకట్టుకునేందుకు భారీగా జీతాలు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది.
అయితే కంపెనీలు ఈ విధంగా వ్యవహరించేందుకు ప్రధాన కారణం మార్కెట్లో పోటీ. ఒక ప్రత్యేక నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తి అవసరమైనప్పుడు కంపెనీలు ఎక్కువ జీతం ఇవ్వడాన్ని వెనుకాడవు. కానీ అదే సమయంలో సంస్థలో ఇప్పటికే పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల జీతాలను పెంచే విషయంలో మాత్రం బడ్జెట్ పరిమితులను చూపిస్తాయి. ఫలితంగా అనుభవజ్ఞులైన ఉద్యోగులు తక్కువ పెంపులతోనే కొనసాగాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది.
ఇది కేవలం డబ్బు సమస్య మాత్రమే కాదు.. ఉద్యోగుల ఆత్మగౌరవానికి కూడా సంబంధించిన విషయం. చాలా సందర్భాల్లో సీనియర్ ఉద్యోగులు తమకంటే తక్కువ అనుభవం ఉన్న కొత్తవారు ఎక్కువ జీతం పొందుతున్నారని తెలుసుకుని అసంతృప్తి చెందుతున్నారు. దీని వల్ల కార్యాలయ వాతావరణంలో కూడా అసహనం పెరుగుతోంది.
ఇటీవలి కాలంలో యువత, ముఖ్యంగా కొత్త తరం ఉద్యోగులు ఈ పరిస్థితిని భిన్నంగా చూస్తున్నారు. ఒకే కంపెనీలో సంవత్సరాల పాటు ఉండడం కంటే, నైపుణ్యాలను పెంచుకుంటూ ప్రతి రెండు లేదా మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఉద్యోగం మార్చడం ద్వారా మెరుగైన జీతం పొందాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ వ్యూహం వల్ల కొంతమందికి తక్కువ సమయంలోనే జీతంలో భారీ పెరుగుదల కనిపిస్తోంది.
కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం విధేయత కంటే వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ముఖ్యంగా మారింది. సరైన నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చేసుకుని మార్కెట్ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుంటేనే ఉద్యోగులు తమ కెరీర్ను.. ఆదాయాన్ని మరింత మెరుగుపరచుకోవచ్చు.