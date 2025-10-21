Most Advanced Air Defense Systems: వీటిని ముట్టుకుంటే మాడి మసైపోతారు.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత అధునాతన వాయు రక్షణ వ్యవస్థలు ఇవే..!!

Most Advanced Air Defense Systems: ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాలకే అత్యాధునిక వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. గగన తలాన్ని రక్షించడంలో ఆ దేశాలకు ఇవే ప్రధాన బలం. శత్రు విమానాలు, రాకెట్లు, డ్రోన్లు, బాలిస్టిక్ క్షిపణి దాడుల నుండి దేశాన్ని రక్షించడానికి ఎన్నో రక్షణ తంత్రాలు అమలవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో గ్లోబల్ లెవల్లో అత్యున్నత స్థాయిలో నిలిచిన కొన్ని దేశాల వైరుద్ధ్య విధానాలను చూద్దాం.
రష్యా తన వాయు రక్షణ వ్యవస్థలో శక్తివంతమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. S-400 “త్రాయిఫ్” వ్యవస్థతో పాటు తాజా S-500 (ప్రోమెథియస్) లాంటి పరిణత వ్యవస్థలు ఉన్న రష్యా, విస్తృత పరిధిలో శత్రు విమానాలు, డ్రోన్లు, బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని సంపాదించింది. ఈ వ్యవస్థల కలయిక దేశాన్ని గగన మండలంలో తీవ్రమైన బెదిరింపుల నుండి రక్షించేలా రూపొందించింది.
అమెరికా కూడా అత్యున్నత స్థాయి వాయు రక్షణ సామర్ధ్యాలకు పేరు పొందింది. THAAD, MIM-104 పేట్రియాట్ వంటి వ్యవస్థలు అమెరికన్ గగనాన్ని రక్షిస్తాయి. THAAD మధ్యస్థితి బాలిస్టిక్ క్షిపణుల్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. పేట్రియాట్ వ్యవస్థలు ఫైటర్-జెట్లు, డ్రోన్లు, కొన్నిసార్లు ఒక నియమిత పరిధిలో క్షిపణులను నిలిపేసే విధంగా రూపకల్పన చేసినవి. అదనంగా అమెరికా తన మిత్ర దేశాలకు పేట్రియాట్ వ్యవస్థలను సరఫరా చేస్తుంది.
ఇజ్రాయెల్ తాము ముందుగా అభివృద్ధి చేసిన రాకెట్-ప్రతిరక్షణ వ్యవస్థలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. ఐరన్-డోమ్ చిన్న పరిధి రాకెట్లను సమర్థవంతంగా అడ్డుకునే వ్యవస్థగా పేరు పొందుంది. డేవిడ్స్-స్లింగ్ మధ్య పరిధి లక్ష్యాలపై ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. అరో (Arrow) సమగ్ర బాలిస్టిక్-దాడుల నివారణలో కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ మూడు స్థాయిలు కలిసి ఇజ్రాయెల్కు తక్షణ, మధ్య, పైన స్థాయి రక్షణను కల్పిస్తాయి.
భారత దేశం కూడా బహుళ పూరక వాయు రక్షణ శ్రేణులను ఏర్పరిచింది. స్థూలంగా చూడితే స్వల్ప శ్రేణి ముప్పులకు నిర్దిష్టంగా రూపొందించిన ఆకాశ్ కనిష్టంగా 30 నుంచి 70 కిలోమీటర్లు వరకూ పరిధిని అందిస్తూ సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. అదే సమయంలో రష్యా నుండి గ్రహీతగా కొనుగోలు చేసిన S-400 వ్యవస్థ దేశానికి అధిక పరిధి రక్షణను మూట గడుతున్నది. బాలిస్టిక్ ముప్పుల్ని ఎదుర్కోవడానికి భారతదేశం ప్రిథ్వీ ఏయిర్-డిఫెన్స్ సిస్టమ్ (PAD) అడ్వాన్స్డ్ ఎయిర్-డిఫెన్స్ (AAD) వంటి వ్యవస్థలను సద్వినియోగానికి తెచ్చుకుంది. ఇవి కలసి భారత గగనాన్ని బహుళ పొరల రక్షణతో కవర్లు చేయగలవు.
చైనా కూడా రక్షణ రంగంలో గమనార్హ పురోగతిని చేసి ఉంది. HQ-9 వంటి తీరులు, ఇతర ఎచ్-క్యూ సిరీస్ సిస్టమ్లు స్టెల్త్ విమానాల్ని, బాలిస్టిక్ క్షిపణుల్ని ఎదుర్కోవడానికి అభివృద్ధి చేసింది. చైనా నిరంతరం తన రక్షణ వ్యవస్థలను అప్గ్రేడ్ చేసి బలోపేతం చేస్తూ, రష్యా లాంటి దేశాల నుంచి కూడా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కొనుగోలు చేయడం ద్వారా సామర్థ్యాలను పెంచుకుంటోంది.
మొత్తానికి ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాలు.. రష్యా, యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఇజ్రాయెల్, చైనా, భారత్ ఇవే అత్యాధునిక వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థల సహిత దేశాలుగా నిలిచాయి. ప్రతి దేశం తానిచ్చే భూభాగ, వ్యూహాత్మక అవసరాలు, అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాలు, స్థానిక పరిశ్రమ ఆధారంగా ప్రత్యేక రక్షణ స్థాయిలను అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఈ బహుళ పొరల రక్షణ విధానాలు కాకుండా, సమగ్ర క్యాపబిలిటీలు, సమయానుకూల ప్రతిస్పందనలే ఒక దేశ గగనాన్ని నిజంగా బలపరుస్తాయనే విషయం స్పష్టమవుతుంది.