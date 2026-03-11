Couple Friendly OTT: ఇంట్లో కపుల్ డేటింగ్..చివరికి హీరోయిన్ పరిస్థితి ఘోరం..ఈ రీసెంట్ సూపర్ హిట్ ఎక్కడ చూడచ్చంటే

Couple Friendly OTT release: యువ హీరో సంతోష్ శోభన్ నటించిన రొమాంటిక్ డ్రామా కపుల్ ఫ్రెండ్లీ థియేటర్లలో విడుదలై మంచి స్పందన అందుకుంది. వరుసగా కొన్ని సినిమాలు ఆశించిన విజయాన్ని సాధించకపోయినా, ఈ సినిమా మాత్రం ప్రేక్షకుల నుండి మంచి ఆదరణ పొందింది. ముఖ్యంగా నగర ప్రాంతాల్లో ఈ సినిమా మంచి కలెక్షన్లు సాధించింది. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం త్వరలోనే ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమైంది.
సంతోష్ శోభన్ హీరోగా మానస హీరోయిన్గా వచ్చిన కపుల్ ఫ్రెండ్లీ..సినిమా మార్చి 13 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగు మరియు తమిళ భాషల్లో ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రానుంది. థియేటర్లలో చూసిన ప్రేక్షకులే కాకుండా, ఇప్పటివరకు చూడని వారు కూడా ఓటీటీ ద్వారా ఈ చిత్రాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.
ఈ సినిమా ప్రమోషన్ సమయంలో పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ కూడా ఈ చిత్రానికి మద్దతు ఇచ్చారు. ఆయన పాల్గొనడం వల్ల సినిమాకు మంచి ప్రచారం లభించింది. దీనివల్ల సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ సినిమా గురించి మంచి చర్చ జరిగింది.
ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్గా మానస వరణాసి నటించింది. ఆమె పాత్ర కథకు బాగా సరిపోయేలా ఉందని ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడ్డారు. సంతోష్ శోభన్ మరియు మానస వరణాసి మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ కూడా సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల ఒకే ఇంట్లో ఉండాల్సి వచ్చింది డైటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే చివరికి హీరోయిన్ కి ఒక రోగం ఉండడం వల్ల.. ఆమె పరిస్థితి ఘోరంగా.. మారుతుంది. ఆ తర్వాత జరిగే సంఘటనల కోసం సినిమా చూడాల్సిందే.
ఈ సినిమాకు అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహించారు. కథను సింపుల్గా.. అందంగా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. యువీ కాన్సెప్ట్స్ బ్యానర్పై అజయ్ కుమార్ రాజు పి నిర్మించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ చిత్రాన్ని ధీరజ్ మోగిలినేని విడుదల చేశారు. సంగీతాన్ని ఆదిత్య రవీంద్రన్ అందించారు.
థియేటర్లలో మంచి స్పందన పొందిన కపుల్ ఫ్రెండ్లీ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలో కూడా మంచి విజయాన్ని సాధించే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రొమాంటిక్ డ్రామా సినిమాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని ఆసక్తిగా చూడవచ్చు. మార్చి 13 నుంచి ఈ ప్రేమ కథను ప్రైమ్ వీడియోలో చూడొచ్చు.