Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /AP COVID Cases: ఏపీలో మళ్లీ కరోనా కలకలం.. ఒక్కరోజే 10 కొత్త కేసులు..

AP COVID Cases: ఏపీలో మళ్లీ కరోనా కలకలం.. ఒక్కరోజే 10 కొత్త కేసులు..

Written ByVishnupriya
Published: Jul 26, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:45 PM IST

AP COVID Cases: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కరోనా కేసులు మళ్లీ పెరుగుతున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. గత 24 గంటల్లో 10 కొత్త కోవిడ్-19 కేసులు నమోదవగా, రాష్ట్రంలోని యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 49కు చేరినట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది.

COVID Active Cases AP1/5

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోవిడ్ కేసులు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కరోనా వైరస్ కేసులు మరోసారి పెరుగుతున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. గత 24 గంటల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10 కొత్త కోవిడ్-19 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 49కు చేరినట్లు వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అధికారులు తెలిపారు.  

Andhra Pradesh Health Department2/5

ఏపీలో కొత్త కరోనా కేసులు

ప్రస్తుతం ఉన్న 49 యాక్టివ్ కేసుల్లో 24 మంది వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరిని ప్రత్యేక కోవిడ్ వార్డుల్లో ఉంచి వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. మిగిలిన 25 మంది స్వల్ప లక్షణాలతో హోమ్ ఐసోలేషన్‌లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇదే సమయంలో కరోనా నుంచి కోలుకున్న ఐదుగురిని ఆసుపత్రుల నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.  

10 New COVID Cases AP3/5

ఏపీ కోవిడ్ అప్‌డేట్

కొత్తగా నమోదైన కేసుల్లో గుంటూరు జిల్లాలో అత్యధికంగా మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో రెండు కేసులు నమోదు కాగా, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, కృష్ణా, తిరుపతి, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో ఒక్కో కేసు నమోదైంది. తాజా కేసుల నేపథ్యంలో ఆయా జిల్లాల యంత్రాంగాలను ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేసింది.రాష్ట్రంలో యాక్టివ్ కేసుల పరంగా తూర్పు గోదావరి జిల్లా మొదటి స్థానంలో ఉంది. అక్కడ ప్రస్తుతం 11 యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి. గుంటూరు జిల్లాలో 9, వైఎస్సార్ కడపలో 8, విశాఖపట్నంలో 5, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 3 కేసులు నమోదయ్యాయి. కాకినాడ, ఏలూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో చెరో రెండు యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నట్లు ఆరోగ్య శాఖ వివరించింది.

COVID-19 Andhra Pradesh News4/5

ఆంధ్రప్రదేశ్ కరోనా వార్తలు

కోవిడ్ కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నిఘాను మరింత బలోపేతం చేసింది. పాజిటివ్‌గా తేలిన వారి కాంటాక్టులను గుర్తించేందుకు రాపిడ్ రెస్పాన్స్ బృందాలను రంగంలోకి దించింది. అలాగే అనుమానిత లక్షణాలు ఉన్న వారికి వెంటనే పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు అవసరమైన ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్టింగ్ కిట్లను ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అందుబాటులో ఉంచినట్లు అధికారులు తెలిపారు.  

AP COVID Cases5/5

ఏపీలో 10 కరోనా కేసులు

నిపుణులు సూచిస్తున్న మేరకు జ్వరం, దగ్గు, గొంతునొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని, అవసరమైతే కోవిడ్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని ఆరోగ్య శాఖ ప్రజలకు సూచించింది. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

TAGS:
Andhra Pradesh COVID-19
AP COVID Cases
COVID-19 Andhra Pradesh News
10 New COVID Cases AP
Andhra Pradesh Health Department
COVID Active Cases AP

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ameer Log: ఆగస్టు 21న రానున్న అమీర్ లోగ్.. హైదరాబాద్ మనుషులపై మరింత గౌరవం పెరుగుతుందన్న దర్శకుడు!
Ameer Log31 min ago
2
Hyderabad1 hr ago
3
Kargil Vijay Diwas 20262 hrs ago
4
Peddi Sudarshan News2 hrs ago
5
Gen VP Malik2 hrs ago