CIBIL Score: మీ క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు రూ. 40వేలు ఉంటే ఈఎంఐలో ఎలా చెల్లించాలో తెలుసా?

Credit Card EMI Conversion: వేతన జీవులతోపాటుగా చాలా మంది క్రెడిట్ కార్డు వాడటం సర్వసాధారణంగా మారింది. ఆర్థిక అవసరాలు తీర్చుకునేందుకు అత్యవసర సమయాల్లో క్రెడిట్ కార్డు కొందరికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అయితే క్రెడిట్ కార్డు ఉంది కదాని అవసరం లేకున్న మనకున్న లిమిట్ ఉపయోగించుకుంటే నెల అయ్యే సరికి వాయిదాలు కట్టే సమయాల్లో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవల్సి వస్తుంది. అయితే మీ క్రెడిట్ కార్డు బిల్లును ఈఎంఐగా మార్చుకోవచ్చు. వాయిదాల్లో చెల్లిస్తే ఆర్థిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఎలాగో తెలుసుకుందాం.
క్రెడిట్ స్కోర్ లేదా CIBIL స్కోర్ను ఆరోగ్యకరంగా ఉంచుకోవాలంటే, ప్రతి నెలా బిల్లులను సమయానికి చెల్లించడం ముఖ్యం. అయితే కొన్నిసార్లు బిల్లు మొత్తం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఒకేసారి చెల్లించడం కష్టమవుతుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో, క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లును EMIలుగా మార్చుకోవడం మంచి పరిష్కారంగా ఉంటుంది. వాయిదాల విధానంలో చెల్లించే అవకాశం ఉండడం వల్ల ఆర్థిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.ఈ రోజుల్లో డెబిట్ కార్డుల్లా క్రెడిట్ కార్డులు కూడా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో భాగమైపోయాయి. క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే రివార్డ్ పాయింట్లు వస్తాయి. క్యాష్బ్యాక్ లాంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. నెలలో ఖర్చు చేసుకుని, తర్వాత నిర్ణీత తేదీకి బిల్లు చెల్లించడం ద్వారా ఖర్చులను సులభంగా మేనేజ్ చేయవచ్చు.
క్రెడిట్ కార్డు వినియోగం మీ CIBIL స్కోర్కు నేరుగా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. మీరు రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసినప్పుడు బ్యాంక్ మొదట మీరు బిల్ చెల్లింపులు ఎలా చేస్తున్నారో, గత చరిత్ర ఎలా ఉందో చూసేందుకు మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను పరిశీలిస్తుంది. స్కోర్ బాగుండటం అంటే రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యం ఉందని బ్యాంక్ నమ్మకం పెరుగుతుంది.
కానీ కొన్నిసార్లు బిల్లులు చాలా ఎక్కువగా వస్తాయి. వాటిని ఒకేసారి చెల్లించడం సాధ్యం కాకపోతే, ఆ మొత్తాన్ని EMIలుగా మార్చుకోవడం సులభమైన మార్గంగా ఉంటుంది. అయితే మీ క్రెడిట్ బిల్లును EMIగా మార్చే ప్రక్రియ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దశ 1: ముందుగా మీ క్రెడిట్ కార్డ్ ప్రొవైడర్ను సంప్రదించాలి. ఇది కస్టమర్ కేర్ నంబర్ ద్వారా, నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా చేయవచ్చు. మీరు బకాయి బ్యాలెన్స్ను EMI విధానంలో చెల్లించాలనుకుంటున్నట్టు వారికి తెలపాలి.
దశ 2: బ్యాంక్ లేదా కార్డు సంస్థ మీకు అనేక EMI టెన్యూర్ ఆప్షన్లు అందిస్తుంది. సాధారణంగా 3, 6, 9, 12 నెలల వరకు వాయిదా ఆప్షన్లు ఉంటాయి. ఎక్కువ నెలలు ఎంచుకుంటే నెలవారీ EMI తక్కువగా వస్తుంది. కానీ మొత్తం వడ్డీ ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి అనవసరమైన ఛార్జీలు పడకుండా ఉండాలంటే తక్కువ టెన్యూర్ని ఎంచుకోవడం మంచిది.
మీరు ఒకేసారి బిల్లు చెల్లించలేనని ముందుగానే తెలిసినప్పుడు EMIగా మార్చడం మంచి నిర్ణయం. ఇలా చేయడం ద్వారా క్రెడిట్ స్కోర్ దెబ్బతినకుండా కాపాడుకోవచ్చు, ఆలస్య చెల్లింపులు (late payments) నమోదు కాకుండా ఉంటుంది.
ఈ EMI ఆప్షన్ ఎవరికి సరిపోతుంది? మీరు సాధారణంగా సమయానికి బిల్లులు చెల్లించే మంచి రికార్డు కలిగి ఉంటే, అలాగే మీ ఖాతాలో ఎలాంటి డిఫాల్ట్లు లేకపోతే, ఈ EMI సదుపాయం పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మంచి చెల్లింపు చరిత్ర ఉన్న కస్టమర్లకు బ్యాంకులు ఈ ఆప్షన్ను సులభంగా ఆమోదిస్తాయి.
ఎవరికి ఈ ఆప్షన్ అవసరం లేదు? మీరు బిల్లు మొత్తాన్ని ఒకేసారి సులభంగా చెల్లించగలిగే స్థితిలో ఉన్నట్లయితే EMI ఆప్షన్ తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ఎందుకంటే EMI ఎంచుకుంటే వడ్డీ, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు వంటి అదనపు చార్జీలు పడే అవకాశం ఉంటుంది.