Credit Card: క్రెడిట్ కార్డ్ వాడుతున్నారా? ఏప్రిల్ 1 నుండి రూల్స్ మారుతున్నాయి, ఈ పొరపాటు చేస్తే కష్టమే!

Credit Card Rule Change From April 1: క్రెడిట్ కార్డు డైలీ లైఫ్ లో భాగంగా మారిపోయింది. ప్రతిరోజు షాపింగ్ కూడా ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. దీంతోపాటు ట్రావెల్ బుకింగ్స్, ఆన్‌లైన్ కోనుగోళ్లకు కూడా క్రెడిట్ కార్డులు వినియోగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి కొత్త రూల్స్ అమల్లోకి వస్తున్నాయి. దీని ప్రకారం క్రెడిట్ కార్డు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. 
 
2026 ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి క్రెడిట్ కార్డు రూల్స్ మారనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కార్డుదారులు ప్రతి ఒక్కరు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే. లేకపోతే తీవ్ర ఇబ్బందులు పడతారు. క్రెడిట్ కార్డు ఉపయోగిస్తున్న వారికి ఇది ఎంతో ముఖ్యం. ప్రధానంగా ఆదాయపన్ను చట్టం 2025 కింద ఇది అమలు చేస్తున్నారు.

పాన్ కార్డ్ లింకింగ్.. కొత్త చట్టం ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరూ క్రెడిట్ కార్డు పాన్ కార్డుకు లింక్ చేసి ఉండడం తప్పనిసరి. లేకపోతే బ్యాంకు ఫైనాన్షియల్ సంస్థలు ఎలాంటి అప్లికేషన్ ప్రక్రియను చేపట్టబోవు. ప్రధానంగా మోసపూరితమైన లావాదేవీలకు చెక్ పెట్టడానికి ఈ పాన్ కార్డు లింక్ చేశారు.

అధిక లావాదేవీలు.. ఏప్రిల్ 1 కొత్త రూల్స్ ప్రకారం రూ.10 లక్షలు దాని కంటే ఎక్కువ లావాదేవీలు చేసే వారికి కూడా వర్తిస్తుంది. ఏడాదికి ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు ఈ లావాదాయులు చేస్తే కచ్చితంగా కార్డుదారులు ఆదాయపు పన్ను సంస్థకు రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకటి కంటే ఎక్కువ నగదు చెల్లింపులు చేసినా రిపోర్ట్ చేయడం తప్పనిసరి. లేకపోతే మీ ట్యాక్స్‌ రిటర్న్స్ లో మీ ఖర్చులకు మించి ఉంటే వివరణ కోరుతూ మీకు నోటీస్ అందవచ్చు.

కంపెనీ క్రెడిట్ కార్డ్.. ఒకవేళ మీ కంపెనీ మీకు క్రెడిట్ కార్డు జారీ చేసి ఉంటే కొత్త నిబంధనలు ప్రకారం యజమాని కార్డుతో చేసిన వ్యక్తిగత ఖర్చులను పన్ను విధిస్తారు. అంటే మీ కంపెనీ కార్డుపై మీరు పర్సనల్ కొనుగోళ్లు లేదా ప్రయాణం చేస్తే అది మీ జీతానికి జోడించి పన్ను విధిస్తారు. ఒకవేళ అది వర్క్ సంబంధించినది అయితే దానికి సంబంధించిన రుజువు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపులు.. కొత్త క్రెడిట్ కార్డ్ రూల్స్ ప్రకారం అతి త్వరలో క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా కూడా మీరు ఆదాయపన్ను చెల్లించవచ్చు. ప్రస్తుతం కేవలం డెబిట్ కార్డు, నెట్ బ్యాంకింగ్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. అయితే పన్ను చెల్లించే సమయంలో మీ వద్ద సరైన బాలన్స్ లేకపోతే మీకు కార్డు జారీ చేసిన సంస్థలు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు వసూలు చేస్తారు. సమయానికి క్రెడిట్ కార్డ్ డబ్బు చెప్పకపోతే దానికి వడ్డీ కూడా వసూలు చేస్తారు.

క్రెడిట్ కార్డ్ స్టేట్‌మెంట్స్..  పాన్ కార్డు కోసం క్రెడిట్ కార్డ్ స్టేట్‌మెంట్ వినియోగిస్తున్నట్టయితే కేవలం చివరి మూడు నెలల స్టేట్‌మెంట్ మాత్రమే సరైన అడ్రస్ ప్రూఫ్ గా పరిగణిస్తారు. ఇది పాన్‌ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ని సులభతరం చేస్తుంది. అదనంగా ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ అవసరం కూడా ఉండదు.

Copper Price Crash 2026: రాగి దెబ్బ.. బంగారం అబ్బా.. భారీగా పడిపోయిన కాపర్ ధరలు.. తదుపరి టార్గెట్ పసిడియేనా?