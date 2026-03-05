English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Army Cricketers: సచిన్, ధోని సహా భారత త్రివిధ దళాల్లో సేవలందించిన క్రీడాకారులు..

Army Cricketers: సచిన్, ధోని సహా భారత త్రివిధ దళాల్లో సేవలందించిన క్రీడాకారులు..

Army Cricketers:  మన దేశం జాతీయ ఆట హాకి, కబడ్డీ వంటివి ఉన్నా.. మనల్ని రెండు వందలేళ్లు పరిపాలించిన బ్రిటిష్ వారు మనవవాళ్లపై రుద్దిన క్రికెట్ అంటేనే మన వాళ్లకు మోజు.అయతే క్రికెట్ ఆటలో రాణించిన ఎంతో మంది ఆటగాళ్లకు మన భారత త్రివిధ దళాల్లో గౌరవమైన పోస్ట్ ఇచ్చి వారిని సత్కరించిన సందర్భాలున్నాయి. 

 
1 /8

ఎంఎస్ ధోని: మాజీ భారత క్రికెట్ కెప్టెన్, టెరిటోరియల్ ఆర్మీలో గౌరవ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ ర్యాంక్ తో గౌరవించిన బడిన క్రికెటర్. సర్టిఫైడ్ పారాట్రూపర్. మన దేశపు మూడవ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం అయిన పద్మ భూషణ్‌ను అందుకున్నారు.   

2 /8

నీరజ్ చోప్రా: జావెలిన్ త్రోలో భారత ఒలింపిక్ ఛాంపియన్ గా నిలిచారు. ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్ రజత పతక విజేత, డైమండ్ లీగ్ ఛాంపియన్ కూడా. ఆయన భారత సైన్యంలో జూనియర్ కమిషన్డ్ ఆఫీసర్ ర్యాంక్‌ను కలిగి ఉన్నారు.  

3 /8

రాజ్యవర్ధన్ సింగ్ రాథోడ్: భారత సైన్యంలోని  పనిచేసిన ఈయన ఒలింపిక్ లో షూటింగ్ లో  రజత పతక విజేతగా నిలిచారు. ఆయన ఆర్మీ నుంచి క్రీడా కారుడిగా ఆపై  రాజకీయ నాయకుడిగా కేంద్ర సమాచార,ప్రసార, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖలను నిర్వహించారు.

4 /8

మిల్కా సింగ్: 'ఫ్లయింగ్ సిక్కు'గా పిలవబడే ఈయన్ని కేంద్రం పద్మశ్రీ అవార్డుతో గౌరవించింది. ఈయన్ని అనేక అంతర్జాతీయ పతకాలను గెలుచుకున్న ప్రఖ్యాత భారతీయ అథ్లెట్. భారత సైన్యంలో కూడా పనిచేసారు. 

5 /8

కపిల్ దేవ్: 1983లో భారతదేశానికి క్రికెట్ లో తొలి ప్రపంచ కప్ ముందుండి నడిపించి కెప్టెన్. 2008లో ఆయన భారత టెరిటోరియల్ ఆర్మీలో గౌరవ లెఫ్టినెంట్ కల్నల్‌గా నియమితులయ్యారు. 

6 /8

అభినవ్ బింద్రా: 2008లో ఆయన భారతదేశానికి తొలి వ్యక్తిగత ఒలింపిక్ బంగారు పతకాన్ని తీసుకొచ్చారు. తన అద్భుతమైన విజయంతో మన దేశానికి అపారమైన  గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టారు.

7 /8

సచిన్ టెండూల్కర్: 2010లో ఆయనను భారత వైమానిక దళంలో గౌరవ గ్రూప్ కెప్టెన్ ర్యాంక్‌తో సత్కరించారు. ప్రస్తుతం యాడ్స్ విషయంలో ఏది పడితే అతి కాకుండా ఆచితూచి చేయడం సచిన్ స్టైల్.  

8 /8

జితు రాయ్...భారత ఆర్మీలో పనిచేసిన ఈయన ఆ తర్వాత  షూటింగ్ లో పలు పతాకాలను గెలుచుకున్నారు. 2016లో ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డు, 2020లో పద్మశ్రీని అందుకున్నారు. దత్తు బాబన్ భోకనాల్..FISA ఆసియా రెగట్టాలో పురుషుల సింగిల్ స్కల్స్ ఈవెంట్‌లో రజతం గెలిచిన తర్వాత 2016 రియో ​​ఒలింపిక్స్‌కు అర్హత సాధించిన భారత ఆర్మీ JCO రోవర్. దీపక్ పునియా.. భారత సైన్యంలో భారతీయ రెజ్లర్  జూనియర్ కమిషన్డ్ ఆఫీసర్. ఆయన 2019 ప్రపంచ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్‌ షిప్‌లలో రజత పతకం అందుకున్నారు. 2022 కామన్వెల్త్ క్రీడలలో స్వర్ణం గెలుచుకున్నారు. 

Neeraj Chopra Junior Commissioned Officer rank Indian Army MS Dhoni honorary Lieutenant Colonel rank Rajyavardhan Singh Rathore ICC ICC World Cup

Next Gallery

Chiranjeevi Rare Feet: చిరంజీవికి అమ్మగా..చెల్లిగా.. అక్కగా.. భార్యగా నటించిన ఏకైక కథానాయిక..