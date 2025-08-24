T20I Fastest Century: టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీలు సాధించిన టాప్-10 బ్యాట్స్మెన్ జాబితాలో.. ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన పలువురు బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నారు. అయితే ఈ జాబితాలో ఇద్దరు భారతీయ క్రికెటర్లు మాత్రమే ఈ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నారు. మరి అత్యంత వేగంగా సెంచరీ కొట్టి నంబర్ వన్ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్న.. ఆ బ్యాట్స్మన్ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
T20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యంత వేగంగా సెంచరీలు చేసిన బ్యాట్స్మెన్ల జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఎస్టోనియా ఆటగాడు సాహిల్ చౌహాన్ ఉన్నాడు. 2024లో సైప్రస్పై కేవలం 27 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు.
ఇక రెండవ స్థానంలో టర్కీ బ్యాట్స్మన్ ముహమ్మద్ ఫహాద్ ఉన్నాడు. 2025లో ఫహాద్ బల్గేరియాపై కేవలం 29 బంతుల్లో సెంచరీ చేశాడు.
మూడవ స్థానంలో నమీబియా ఆటగాడు జైన్ నికెల్ లాఫ్టీ ఈటన్ ఉన్నాడు. 2024లో జైన్ నికెల్ నేపాల్పై కేవలం 33 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు.
నాలుగవ స్థానంలో జింబాబ్వే ఆల్రౌండర్ సికందర్ రజా ఉన్నాడు. 2024లో సికందర్ గాంబియాపై కేవలం 33 బంతుల్లో సెంచరీ చేశాడు.
ఐదవ స్థానంలో నేపాల్ బ్యాట్స్మన్ కుశాల్ మల్లా ఉన్నాడు. 2023లో కుశాల్ మంగోలియాపై కేవలం 34 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు.
ఆరవ స్థానంలో దక్షిణాఫ్రికా బ్యాట్స్మన్ డేవిడ్ మిల్లర్ ఉన్నాడు. 2017లో మిల్లర్ బంగ్లాదేశ్పై కేవలం 35 బంతుల్లో సెంచరీ చేశాడు.
ఏడవ స్థానంలో భారత ఆటగాడు రోహిత్ శర్మ ఉన్నాడు. 2017లో రోహిత్ శ్రీలంకపై ఇండోర్లో కేవలం 35 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు.
ఎనిమిదవ స్థానంలో చెక్ రిపబ్లిక్ బ్యాట్స్మన్ సుదేష్ విక్రమశేఖర్ ఉన్నాడు. 2019లో సుదేష్ ఎస్టోనియాపై కేవలం 35 బంతుల్లో సెంచరీ చేశాడు.
తొమ్మిదవ స్థానంలో భారత ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఉన్నాడు. 2025లో అభిషేక్ ఇంగ్లాండ్పై వాంఖడేలో కేవలం 37 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు.
పదవ స్థానంలో హంగేరీ బ్యాట్స్మన్ షేక్ రసిక్ ఉన్నాడు. 2025లో రసిక్ మాల్టాపై కేవలం 37 బంతుల్లో సెంచరీ చేశాడు.