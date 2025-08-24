English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

T20I Records: T20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ చేసిన 10 మంది బ్యాట్స్‌మెన్స్.. టాప్ లో ఎవరంటే..!

T20I Fastest Century: టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీలు సాధించిన టాప్-10 బ్యాట్స్‌మెన్ జాబితాలో.. ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన పలువురు బ్యాట్స్‌మెన్ ఉన్నారు. అయితే ఈ జాబితాలో ఇద్దరు భారతీయ క్రికెటర్లు మాత్రమే ఈ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నారు. మరి అత్యంత వేగంగా సెంచరీ కొట్టి నంబర్ వన్ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్న.. ఆ బ్యాట్స్‌మన్ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
1 /10

T20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యంత వేగంగా సెంచరీలు చేసిన బ్యాట్స్‌మెన్‌ల జాబితాలో మొదటి స్థానంలో ఎస్టోనియా ఆటగాడు సాహిల్ చౌహాన్ ఉన్నాడు. 2024లో సైప్రస్‌పై కేవలం 27 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు. 

2 /10

ఇక రెండవ  స్థానంలో టర్కీ బ్యాట్స్‌మన్ ముహమ్మద్ ఫహాద్ ఉన్నాడు. 2025లో ఫహాద్ బల్గేరియాపై కేవలం 29 బంతుల్లో సెంచరీ చేశాడు.   

3 /10

మూడవ స్థానంలో నమీబియా ఆటగాడు జైన్ నికెల్ లాఫ్టీ ఈటన్ ఉన్నాడు. 2024లో జైన్ నికెల్ నేపాల్‌పై కేవలం 33 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు.   

4 /10

నాలుగవ స్థానంలో జింబాబ్వే ఆల్‌రౌండర్ సికందర్ రజా ఉన్నాడు. 2024లో సికందర్ గాంబియాపై కేవలం 33 బంతుల్లో సెంచరీ చేశాడు.   

5 /10

ఐదవ స్థానంలో నేపాల్ బ్యాట్స్‌మన్ కుశాల్ మల్లా ఉన్నాడు. 2023లో కుశాల్ మంగోలియాపై కేవలం 34 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు.  

6 /10

ఆరవ స్థానంలో దక్షిణాఫ్రికా బ్యాట్స్‌మన్ డేవిడ్ మిల్లర్ ఉన్నాడు. 2017లో మిల్లర్ బంగ్లాదేశ్‌పై కేవలం 35 బంతుల్లో సెంచరీ చేశాడు.   

7 /10

ఏడవ స్థానంలో భారత ఆటగాడు రోహిత్ శర్మ ఉన్నాడు. 2017లో రోహిత్ శ్రీలంకపై ఇండోర్‌లో కేవలం 35 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు.   

8 /10

ఎనిమిదవ స్థానంలో చెక్ రిపబ్లిక్ బ్యాట్స్‌మన్ సుదేష్ విక్రమశేఖర్ ఉన్నాడు. 2019లో సుదేష్ ఎస్టోనియాపై కేవలం 35 బంతుల్లో సెంచరీ చేశాడు.   

9 /10

తొమ్మిదవ స్థానంలో భారత ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఉన్నాడు. 2025లో అభిషేక్ ఇంగ్లాండ్‌పై వాంఖడేలో కేవలం 37 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు.   

10 /10

 పదవ స్థానంలో హంగేరీ బ్యాట్స్‌మన్ షేక్ రసిక్ ఉన్నాడు. 2025లో రసిక్ మాల్టాపై కేవలం 37 బంతుల్లో సెంచరీ చేశాడు.

