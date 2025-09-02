Paneer Pakora: బయట చల్ల చల్లని వర్షం.. ఇంట్లో వేడివేడిగా కరకరలాడే పన్నీర్ పకోడా ఎలా చేసుకోవాలంటే..!

Rainy Season Snacks
ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో సాయంత్రమైతే చాలా పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవారి వరకు అందరికీ ఏదైనా వేడివేడిగా తినాలి అనిపిస్తది. మరి ఇంత చల్ల చల్లని వర్షంలో వేడివేడిగా తినగలిగే పన్నీర్ పకోడా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం..
పన్నీర్ నచ్చని వారు పెద్దగా ఎవ్వరూ ఉండరు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఆరోగ్యానికి కూడా పన్నీర్ ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
శనగపిండి ఒక కప్పు పన్నీర్ 250 గ్రాములు బియ్యప్పిండి : ¼ కప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వాముపొడి, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీరాపొడి, 1/4 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, నూనె, నీళ్లు
ముందుగా పన్నీరుని చిన్న ముక్కలుగా తరుగుకోవాలి.. ఆ తర్వాత పైన చెప్పిన వస్తువుల అన్ని కలిపి.. కొద్దిగా నీళ్లు కలుపుకుంటూ మిశ్రమం తయారు చేసుకోవాలి.
మిశ్రమం మరి నీళ్ళగా కాకుండా పన్నీర్ ముంచితే పన్నీర్ కి అతుక్కునేలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు పన్నీర్ ని ఆ మిశ్రమంలో ముంచి.. పక్కన స్టవ్ పైన బాణలిలో నూనె కాగాక.. అందులో వేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు అవి బాగా ఏదిన తర్వాత పళ్లెంలో వేసుకొని.. ఆనియన్ కరిగి చుట్టూ గార్నిష్ చేసుకుని.. బయట వర్షం చూస్తూ లోపల ఈ పకోడా తింటూ ఉంటే.. ఇక ఆనందం చెప్పనలిమి కాదు.