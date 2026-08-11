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Purnam Boorelu:ఉదయం చేసినా సాయంత్రం వరకు క్రిస్పీగా ఉండే పూర్ణం బూరెలు.. ఇలా చేస్తే పర్ఫెక్ట్!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 11, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:21 PM IST

Purnam Boorelu:పూర్ణం బూరెలు అంటే చాలామందికి ఎంతో ఇష్టం. బయట క్రిస్పీగా, లోపల తియ్యటి పూర్ణంతో ఉండే ఈ బూరెలు పండుగల సమయంలో ఎక్కువగా చేసుకుంటారు. అయితే కొన్ని చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే ఇంట్లోనే బాగా క్రిస్పీగా, రుచిగా పూర్ణం బూరెలు తయారు చేసుకోవచ్చు. ఉదయం చేసినా సాయంత్రం వరకు క్రిస్పీగా ఉండేలా ఈ రెసిపీని ప్రయత్నించండి.

Andhra Purnam Boorelu1/5

పూర్ణం బూరెలు

పూర్ణం బూరెలు పైపిండి కోసం ఒక కప్పు మినప్పప్పును శుభ్రంగా కడిగి కనీసం నాలుగు గంటలు నానబెట్టాలి. మరోవైపు అదే కప్పుతో రెండు కప్పుల బియ్యం పిండి తీసుకుని కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ గట్టిగా కలపాలి. ఈ పిండిని సుమారు రెండు గంటలు నానబెట్టుకోవాలి.  

Sweet Boorelu Recipe2/5

పూర్ణం బూరెలు రెసిపీ

ఇప్పుడు పూర్ణం తయారు చేసుకోవాలి. ఒక కప్పు శెనగపప్పును కడిగి, ఒకటిన్నర కప్పుల నీటితో గంట పాటు నానబెట్టాలి. తర్వాత కుక్కర్‌లో మూడు నుంచి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించాలి. ఉడికిన పప్పును మరీ మెత్తగా కాకుండా లైట్‌గా మెదపాలి. ఇందులో ఒక కప్పు పావు బెల్లం వేసి బాగా కలపాలి.  

Purnam Boorelu Recipe3/5

క్రిస్పీ పూర్ణం బూరెలు

పప్పు, బెల్లం మిశ్రమాన్ని స్టవ్‌పై పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్‌లో కలుపుతూ ఉడికించాలి. పావు కప్పు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, నాలుగైదు యాలకులు మిక్సీలో మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పూర్ణంలో కలపాలి. ఒకటి లేదా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి కూడా వేసి బాగా కలపాలి. మిశ్రమం గట్టిగా ముద్దలా అయ్యే వరకు ఉడికించి పూర్తిగా చల్లార్చాలి.  

Crispy Purnam Boorelu4/5

పూర్ణాలు తయారీ విధానం

ఇప్పుడు నానబెట్టిన మినప్పప్పును తక్కువ నీటితో గట్టిగా, మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఈ మినప్పిండి, బియ్యం పిండిలో వేసి బాగా కలపాలి. పైపిండి మరీ పల్చగా ఉండకూడదు. అవసరమైతే తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు కలిపి సరైన కన్సిస్టెన్సీకి తీసుకురావచ్చు. చల్లారిన పూర్ణంతో చిన్న చిన్న బాల్స్ చేసుకోవాలి. పైపిండిలో కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార వేసి కలపాలి. పూర్ణం బాల్స్‌ను పిండిలో ముంచి అన్ని వైపులా బాగా కోట్ చేయాలి.  

Purnam Boorelu5/5

తెలుగు వంటలు

ఇప్పుడు నూనెను బాగా వేడి చేసి ఫ్లేమ్‌ను మీడియంలో ఉంచాలి. బూరెలు నూనెలో పూర్తిగా మునిగేంత నూనె ఉండాలి. వేసిన వెంటనే కదపకుండా కొద్దిసేపు వేయించాలి. పైపిండి గట్టిపడిన తర్వాత అటూ ఇటూ తిప్పుతూ మంచి ఎర్రటి రంగు వచ్చే వరకు వేయించాలి. ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్‌లో వేయిస్తే బూరెలు లోపల కూడా చక్కగా ఉడికి బయట చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి. అంతే.. రుచికరమైన, క్రిస్పీ పూర్ణం బూరెలు రెడీ. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఇంట్లోనే పండుగ స్పెషల్‌లా పూర్ణం బూరెలను తయారు చేసుకోవచ్చు.

TAGS:
Purnam Boorelu
Purnalu Recipe
Crispy Purnam Boorelu
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Sweet Boorelu Recipe
Andhra Purnam Boorelu

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