CRPF Constable Recruitment 2026: నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. 9 వేల CRPF కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్!

CRPF Constable Recruitment 2026: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసి దేశానికి సేవ చేయాలని కోరుకునే వారికి గుడ్‌న్యూస్. సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (CRPF)లో టెక్నికల్ మరియు ట్రేడ్స్‌మ్యాన్ కానిస్టేబుల్ పోస్టుల కోసం భారీ సంఖ్యలో ఖాళీలను ప్రకటించింది. ఈ నియామక ప్రక్రియ కింద మొత్తం 9,175 పోస్టులను భర్తీ చేయనుండగా.. వాటిలో 9,096 పోస్టులు పురుష అభ్యర్థులకు, 79 పోస్టులు మహిళా అభ్యర్థులకు రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు మే 19 వరకు అప్లయ్ చేసుకోగలరు. 
 
నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేపట్టి దేశానికి సేవ చేయాలనుకునే వారికి గొప్ప అవకాశం. CRPFలో 9,175 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. దీనికి సంబంధించిన దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ఏప్రిల్ 20న ప్రారంభమైంది. అర్హత, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు CRPF అధికారిక వెబ్‌సైట్ rect.crpf.gov.in ద్వారా అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ మే 19.  

అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. వారికి ఐటిఐ సర్టిఫికేట్ లేదా సంబంధిత ట్రేడ్‌లో నైపుణ్యాలు కూడా ఉండాలి. డ్రైవర్ ఉద్యోగాలకు హెవీ మోటార్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తప్పనిసరి. కాగా మోటార్ మెకానిక్ ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థులు 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై.. సంబంధిత ట్రేడ్‌లో రెండేళ్ల ఐటిఐ లేదా మూడేళ్ల అప్రెంటిస్‌షిప్ పూర్తి చేసి, ఒక సంవత్సరం పని అనుభవం కలిగి ఉండాలి.  

కానిస్టేబుల్ (డ్రైవర్) పోస్టుకు వయో పరిమితి 21 నుంచి 27 ఏళ్లు కాగా.. కానిస్టేబుల్ (మోటార్ మెకానిక్, కోబ్లర్, కార్పెంటర్, టైలర్, బ్రాస్ బ్యాండ్, పైప్ బ్యాండ్, గార్డనర్, బగ్లర్, పెయింటర్, కుక్, బార్బర్ కమ్ హెయిర్ డ్రెస్సర్, వాషర్‌మ్యాన్ (పురుషులు, మహిళలు), వాటర్ క్యారియర్, స్వీపర్, మేస్త్రీ, ప్లంబర్, ఎలక్ట్రీషియన్) పోస్టులకు వయో పరిమితి 18 నుంచి 23 ఏళ్లు. అయితే, ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు వయో సడలింపు ఇవ్వబడుతుంది.  

CRPF కానిస్టేబుల్ నియామకానికి ఎంపిక ప్రక్రియ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT)తో ప్రారంభమవుతుంది. అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు ఆ తర్వాత శారీరక ప్రమాణాల పరీక్ష (PST), శారీరక సామర్థ్య పరీక్ష (PET)లకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. దీని తర్వాత ట్రేడ్ టెస్ట్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, చివరగా, వైద్య పరీక్ష ఉంటాయి. శారీరక ప్రమాణాలు నిర్దేశించిన ప్రమాణాల ప్రకారం ఉంటాయి.  

అభ్యర్థులు PET, PST, ట్రేడ్/నైపుణ్య పరీక్ష, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వైద్య పరీక్ష, నియామక ప్రకటనలో సూచించిన ఇతర షరతులలో అర్హత సాధించిన తర్వాత, కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలో వారి పనితీరు ఆధారంగా CRPF తుది జాబితాను ప్రకటిస్తుంది. CRPF కానిస్టేబుల్ (టెక్నికల్, ట్రేడ్స్‌మ్యాన్) పోస్టుకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు పే స్కేల్-3 కింద రూ. 21,700 నుంచి రూ. 69,100 వరకు జీతం పొందుతారు.

