English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • CRPF Commando Training: కర్రెగుట్టలో కమాండో శిక్షణ పాఠశాల.. మావోయిస్టులను దెబ్బ కొట్టేందుకు కొత్త ప్లాన్ అమలవుతుందా?

CRPF Commando Training: కర్రెగుట్టలో కమాండో శిక్షణ పాఠశాల.. మావోయిస్టులను దెబ్బ కొట్టేందుకు కొత్త ప్లాన్ అమలవుతుందా?


Commando Training: చత్తీస్‌గఢ్-తెలంగాణ సరిహద్దులోని కర్రెగుట్ట కొండల్లో CRPF తమ సిబ్బందికి కమాండో శిక్షణా పాఠశాల ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తోంది. ఏప్రిల్–మే 2025లో ‘ఆపరేషన్ బ్లాక్ ఫారెస్ట్’లో 31 మావోయిస్టులు హతమయ్యారు.పెద్ద మొత్తంలో ఆయుధాలు, పేలుళ్ల పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 250 గుహలు, 214 బంకర్లు ధ్వంసం అయ్యాయి. ఆపరేషన్ అనంతరం కొండలపై దాగి ఉన్న ఐఈడిలు, బాంబులను నిర్మూలిస్తూ, భద్రతా ప్రమాణాలను ఏర్పాటు చేశారు.  నీటి, విద్యుత్ సమస్యలను పరిష్కరించిన తర్వాత ఈ శిక్షణా పాఠశాల ప్రారంభానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం అయ్యాయి. 
 
1 /7

చత్తీస్‌గఢ్-తెలంగాణ సరిహద్దులోని కర్రెగుట్ట కొండలలో సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (CRPF) తమ సిబ్బందికి ప్రత్యేక కమాండో శిక్షణా పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తోంది. ఈ కొండలు నక్సలైట్స్‌కు కంచుకోట. ఏప్రిల్, మే మధ్య జరిగిన ఆపరేషన్‌లో ఇక్కడ 31 మంది మావోయిస్టులు హతమయ్యారు.   

2 /7

సుమారుగా 60 కిలోమీటర్ల పొడవు, 5–20 కిలోమీటర్ల వెడల్పు గల ఈ ప్రాంతం గుహలు, బంకర్లు, అడవి వనరులతో నిండి ఉంది. ఇక్కడ తేనెటీగలు, గబ్బిలాలు, ఎలుగుబంట్లు, వివిధ రకాల కీటకాలు ఉన్నాయని, కావాల్సిన స్థలాన్ని గుర్తించేందుకు సర్వే జరుగుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

3 /7

సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ కోబ్రా యూనిట్ కూబింగ్ లో  ప్రత్యేకత కలిగిన బృందం, చత్తీస్‌గఢ్ పోలీసులు సహకారంతో కర్రెగుట్ట కొండలలో మూడు వారాల పాటు ‘ఆపరేషన్ బ్లాక్ ఫారెస్ట్’ నిర్వహించింది. ఆపరేషన్‌లో 31 మంది మావోయిస్టులు హతమై, పెద్ద మొత్తంలో ఆయుధాలు, పేలుళ్ల పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చి 2026 నాటికి దేశం నుంచి వామపక్ష తీవ్రవాదాన్ని నిర్మూలించాలన్న లక్ష్యంతో ఈ ఆపరేషన్‌ను ఇప్పటివరకు జరిగిన అతిపెద్ద మావోయిస్ట్ నిరోధక చర్య గా పేర్కొంది.

4 /7

ఆపరేషన్ అనంతరం కొండలపై దాగి ఉన్న ఐఇడిలు, బాంబులను నిర్మూలించడం కోసం భారీ క్లీన్-అప్ నిర్వహించింది. ఈ పని దాదాపు పూర్తి అయ్యింది.  కాబట్టి CRPF ఇప్పుడు కొండ ఉపరితలాన్ని శుభ్రంగా చేసి, శిక్షణా పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంది. 

5 /7

ఒక సీనియర్ అధికారి మాట్లాడుతూ.. విజయం సాధించిన తరువాత భద్రతా దళాలు ఆ ప్రాంతంపై నియంత్రణ కొనసాగించాలి. లేకపోతే మావోయిస్టులు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. కొండల ఉష్ణోగ్రతలు వేసవిలో 45 డిగ్రీల సెల్సియస్ పైగా ఉండటం, నీటి, విద్యుత్ సమస్యలు, ప్రాథమిక సౌకర్యాల కొరత వంటి సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, పారామిలిటరీ, చత్తీస్‌గఢ్ పోలీసులు ఈ సమస్యలను పరిష్కరించి తుది ప్రణాళికను అమలు చేయాలని భావిస్తున్నారు.

6 /7

పాత మార్గాలు సైనికులు మూసివేసినందున కొండకు సులభంగా చేరుకోవడం ఇప్పుడు కష్టంగా మారిందని చెబుతున్నారు. అయితే, కొండలోని కొన్ని ప్రాంతాలను పర్యాటకులకు తెరవడానికి CRPF బృందం ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది.   

7 /7

ఆపరేషన్‌లో 1,200 చదరపు కిలోమీటర్ల KGH ప్రాంతంలో 450 IEDలు, 35 అధిక నాణ్యత గల ఆయుధాలు, 2 టన్నుల పేలుళ్ల పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. అదనంగా 250 గుహలు, 214 బంకర్లు ధ్వంసం చేశారు. ఈ శిక్షణా పాఠశాల కేవలం సిబ్బందికి మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో నక్సల్ వ్యతిరేక ఆపరేషన్లలో సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి కీలకంగా నిలుస్తుందంటున్నారు.  

Karregutta Hills CRPF Commando Training anti-naxal operation Operation Black Forest KGH Hills Indian Security Forces IED Decontamination

Next Gallery

Silver Rate: బంగారం కాదు.. వెండి కొనండి.. త్వరలోనే సిల్వర్ సునామీ రాబోతోంది.. కిలో వెండి. రూ. 5లక్షలు దాటే ఛాన్స్..!!